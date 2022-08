Debates presidenciais em 2022: veja datas, candidatos e onde assistir online

De acordo com a Lei Eleitoral, as emissoras de rádio e televisão devem convidar para os debates todos os candidatos dos partidos que tenham representação de, pelo menos, cinco parlamentares no Congresso Nacional. Neste ano, os veículos de imprensa optaram pela organização em pools, ou seja, em grupos com transmissão simultânea. Esse formato foi adotado na eleição de 1989 e substitui os debates organizados de modo independente por cada uma das principais emissoras de TV. A seguir, veja a lista de candidatos ao Planalto e quando começam os debates presidenciais de 2022.