Dez anos de LOL no Brasil: relembre momentos marcantes

O lançamento oficial de League of Legends (LOL) no Brasil completou 10 anos neste mês de agosto. Por conta disso, a Riot Games criou ações especiais para comemorar a data. A desenvolvedora preparou três missões dentro do jogo que presenteiam a comunidade com ícones e emotes, disponíveis até 21 de setembro. Além disso, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba receberão grafites para celebrar o feito, que ganhou a denominação de "LOL BR X".

Nestes anos de crescimento do League of Legends no Brasil, momentos marcantes foram vivenciados dentro e fora do jogo. Confira a seguir alguns desses acontecimentos que ficarão guardados para sempre na memória dos fãs.

1. Lançamento oficial e transferências

O servidor brasileiro teve início oficialmente no dia 9 de agosto de 2012. Junto com ele, a Riot Games disponibilizou a transferência gratuita de contas para o servidor. O game foi totalmente localizado para o Brasil, com dublagens e traduções de itens, vozes, frases e afins. Além disso, os jogadores puderam escolher o nickname a ser utilizado, não sendo necessário manter o mesmo do servidor antigo. Vale ressaltar que, por um determinado período, o datacenter do jogo ficou em Miami (EUA) e só veio depois para o Brasil, onde está desde então oferecendo pings baixos à maior parte da comunidade do jogo.

No evento de lançamento do jogo, houve ainda a primeira partida competitiva oficial disputada em território brasileiro. As equipes vTi Ignis e CNB e-Sports Club se enfrentaram em uma partida amistosa. O time da CNB, formado por Leandro "Fox" Ferreira, Vinicius "Loky" Alves, Gabriel "prZo" Hirota, Jonathan "Jow" Nascimento e Roberto "Anjinho" Buzzoleti venceu a partida. A vTi contava com Leonardo "Alocs" Belo, Matheus ''Mylon" Borges, André "manajj" Rocha, Mateus "Yetz" Vieira (que utilizava o nick yac0z) e Guilherme "Snowlz" Neves (Hao, à época).

2. Primeiro Campeonato Brasileiro

Ainda em 2012, ao fim da temporada, a Riot Games organizou o primeiro Campeonato Brasileiro de League of Legends, que se tranformaria no CBLOL, posteriormente. Oito times se classificaram para participar da competição. Entre os times, estavam a CNB e-Sports Club, Influxo, Insight, paiN Gaming, RMA e-Sports, Verdict, vTi Ignis e vTi Nox. O formato era de eliminação simples, estilo mata-mata, no qual o primeiro das classificatórias enfrentava o último e assim por diante. Na final, ambos os times da vTi se enfrentaram e a vTi Ignis, time de Mylon, se sagrou campeã.

3. International Wildcard 2013

A primeira participação brasileira no International Wildcard Tournament ocorreu em 2013, após a paiN ser campeã do Campeonato Brasileiro 2013. Com uma equipe composta por nomes consagrados do League of Legends brasileiros, como Gabriel "Kami" Bohm, Felipe "brTT" Gonçalves, Thúlio "SirT" Carlos, Fabio "Venom" Guimarães e Martin "Espeon" Kothe Gonçalves, a paiN foi vice-campeã do torneio.

Após uma primeira fase dominante, perdendo apenas um jogo para a já eliminada Lyon Gaming, a equipe brasileira passou nas semifinais pela equipe turca da Dark Passage e enfrentou a GamingGear.eu na final e saiu derrota por 2 a 0. Com a derrota, a equipe brasileira não atingiu o evento principal do Worlds 2013.

4. KaBuM! eSports x Alliance

Após se classificar via International Wildcard Tournament de 2014, na PAX Prime, a KaBuM! Esports foi a primeira equipe brasileira classificada para o Worlds na história. À época, falava-se do azar da equipe brasileira ao ser sorteada no grupo da morte, que contava com a campeã europeia Alliance, um super time que tinha em Henrik "Froggen" Hansen um dos melhores jogadores do mundo , a americana Cloud9 e a sul-coreana NaJin White Shield. Mesmo assim, a equipe brasileira foi capaz de surpreender a campeã europeia e conquistar a primeira vitória brasileira em mundial.

Vale ressaltar que a equipe de Pedro "LEP" Marcari, Daniel "Danagorn" Drummond, Thiago "TinOwns" Sartori, Gustavo "Minerva" Queiroz e Daniel "dans" Dias é lembrada até hoje pelo feito, já que é um dos resultados mais inesperados da história do League of Legends mundial. Outro momento marcante do Mundial 2014 foi a criação do meme "TeLEPorte", após uma jogada em que o topo da equipe brasileira acabou utilizando a habilidade teleporte e morrendo instantaneamente em partida contra a Cloud9. O topo ainda ficou conhecido por outro meme, que é o do AMA de 0/16/2 aparecer na tela enquanto o mesmo encarava a câmera.

5. CBLOL 2015

Talvez um dos eventos que ajudou a popularizar e transformar ainda mais os esports no Brasil, levando-o ainda mais para a mídia tradicional foi o CBLOL 2015. O evento foi o primeiro a utilizar um estádio de futebol no país. No Allianz Parque, estádio do Palmeiras, com mais de 12 mil pessoas, a paiN Gaming se sagrou campeã sobre a INTZ após vencer por 3 a 0. Mesmo com a varrida, os jogos foram emocionantes e extremamente disputados. O final do último jogo contou com um backdoor lendário e extremamente clutch do jogador Mylon.

6. História no Worlds

Não foi apenas a KaBuM! que fez história no Mundial. A paiN Gaming em 2015 venceu dois jogos e obteve o melhor resultado de um time brasileiro até hoje na competição. Em um grupo que continha Counter Logic Gaming, KOO Tigers, vice-campeã do torneio e Flash Wolves, a equipe brasileira fez bons jogos e mostrou um desempenho consistente contra os próprios coreanos da KOO logo na estreia.

A equipe brasileira venceu a FW em seu terceiro jogo na competição e a CLG no sexto e último jogo. Nesse ano, o considerado maior jogador da história, Lee "Faker" Sang-hyeok, tirou uma foto ao lado do brasileiro Kami, que foi ao mundial tido como "Faker brasileiro".

Outra exibição importante dos brasileiros no Worlds, foi em 2016. Comandada por Felipe "Yang" Zhao, Gabriel "Revolta" Henud, Gabriel "tockers" Claumann, Micael "micaO" Rodrigues e Luan "Jockster" Cardoso, a INTZ superou a EDward Gaming, uma das favoritas ao título em 2016, logo na estreia das equipes na competição. O resultado foi surpreendente não apenas pela vitória, mas como ela foi conquistada, já que os brasileiros apresentaram um ótimo nível durante a partida. Algo que torna esse feito ainda maior é o fato de que foi a última vez que uma equipe brasileira chegou ao evento principal do maior campeonato de League of Legends do mundo.

7. Mid-Season Invitational no Brasil

Em 2017 o Brasil recebeu pela primeira vez um campeonato internacional da Riot Games, o Mid-Season Invitational (MSI). Do dia 28 de abril ao dia 21 de maio, o segundo maior evento de League of Legends desembarcou no Rio de Janeiro. O time campeão brasileiro do primeiro split do CBLOL, a RED Canids Kalunga não conseguiu passar da fase de entrada. Na final do evento principal, a SK Telecom T1 bateu a G2 Esports na Jeunesse Arena e foi campeã do MSI pelo segundo ano seguido. O MSI 2017 continua sendo o único evento internacional da modalidade realizado no Brasil até hoje.

8. Sistema de franquias do CBLOL

Uma mudança significativa no formato esportivo do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), deu-se no formato da competição. Antes aberto, o campeonato passou a ser disputado em um modelo de franquias, no qual as equipes foram selecionadas previamente e precisaram comprar suas vagas. A ideia do sistema de franquias é gerar estabilidade para as organizações. Outra mudança foi no Circuito Desafiante, que foi extinto e virou Academy, uma espécie de campeonato para nutrir o CBLOL e continuar gerando talentos na região.

9. Bordões

O que faz o League of Legends muito rico no Brasil, é, em grande parte, a comunidade do jogo. Isto se reflete em todos os cantos e os streamers são parte integrante da popularização de termos e bordões. Diego "Toboco" Pereira, um dos primeiros e mais famosos narradores do jogo, popularizou o "Roubou o barão, é incrível" e "totalmente burstado".

Outro termo famoso foi o "solado" ou "soled", muito utilizado pelo ex-meio e streamer Felipe "YoDa" Noronha, que também popularizou o "sehloiro" e "tá na Disney?". Além disso, o bordão mais famoso da comunidade brasileira, "rexpeita", foi criado por Felipe "brTT" Gonçalves. A frase "rexpeita o rato" ficou tão famosa que virou frase oficial do personagem Twitch na versão brasileira.

10. Homenagem em formato de skin

Nestes 10 anos de League of Legends no país, a Riot Games demonstrou olhar para a comunidade brasileira de várias formas diferentes. Durante a apresentação de Arcane, série da Netflix inspirada em League of Legends, era possível adquirir itens especiais em compras do iFood. Mas, dentro do jogo, a empresa lançou a skin "Carnanivia", para a personagem Anivia, baseada no carnaval brasileiro e um evento chamado "Asas da Folia", que foi realizado em 2017 e premiava os jogadores com um ícone inspirado na skin.

