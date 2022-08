Dia do Gamer: 10 franquias que transformaram gerações em players

O Dia do Gamer é comemorado em 29 de agosto desde 2008, após ter sido criado por um grupo de revistas especializadas na Espanha. Ao longo dos anos, diversos jogos foram essenciais para a "formação" de novos players, incluindo franquias como Zelda, Super Maior Bros., GTA, Resident Evil, entre outras. Esses e outros títulos foram destaque na indústria e ultrapassaram diversas barreiras, ganhando versões, continuações e adaptações nos consoles e PCs. Neste Dia do Gamer, veja as principais séries do mercado gamer e relembre alguns de seus principais representantes:

Counter-Strike

Lançado no PC, Counter-Strike 1.6 não foi exatamente a primeira versão do famoso jogo de tiro, mas, com certeza, é a sua mais famosa. Lançada em 2003, esta versão foi a responsável por popularizar CS em todo o mundo, especialmente no Brasil, contaminando lan houses com partidas e embates que duravam toda a madrugada. Vale lembrar que a franquia, em si, já existia desde1999, com um game homônimo que ficou disponível para PC.

Por conta do grande sucesso, CS 1.6 inspirou outros games de tiro a seguir o mesmo caminho, com estilo similar e outros detalhes de destaque. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), título mais recente da franquia, é um dos exemplos, bem como o super-famoso Valorant, da Riot Games, que pega vários elementos emprestados do título da Valve.

Grand Theft Auto

GTA é outra franquia de sucesso no mundo dos games. O primeiro título, de 1997, ainda trazia uma visão superior e gráficos 2D, mas começou a mudar a partir de GTA 3, em 2001, trazendo ação em terceira pessoa e mundo aberto em Liberty City. Apesar disso, foi no game seguinte, GTA San Andreas, que a série atingiu "outro patamar".

O game, lançado em 2004 para PS2 fez um enorme sucesso, ganhando ainda versões em outros consoles e também no PC. O jogo é uma das versões mais elogiadas da série GTA, graças a um mundo verdadeiramente vasto para se explorar e por ser, até então, o mais realista de todos à época.

A história de CJ emocionou da mesma forma que criou expectativa e emoção. O game até hoje é jogado e aproveitado por seus fãs, principalmente por ter recebido uma versão remasterizada pela Rockstar voltada para consoles mais recentes. Sua cidade fictícia, Los Santos, também voltou a aparecer em GTA 5, que já superou o antecessor enquanto título de maior sucesso da franquia.

Final Fantasy

Final Fantasy nasceu no NES em 1987 como uma última tentativa da empresa Squaresoft conseguir algum destaque no mercado de games. O jogo era um RPG com batalhas em turnos, classe de personagens e história épica, onde um grupo de heróis precisava resgatar um poderoso cristal para restaurar a ordem mundial. O sucesso foi tanto que hoje há mais de 50 games da saga, entre títulos principais e spin-offs. Final Fantasy 7, Final Fantasy Tactics e Final Fantasy 13 são alguns dos exemplos recentes de sucesso.

Com o tempo, Final Fantasy recebeu versões, adaptações, continuações diretas e indiretas. Cada um deles, porém, tem história e personagens próprios, compartilhando apenas alguns elementos em seu grande universo. Ainda assim, acontece de termos games onde vários personagens se encontram, como em Dissidia Final Fantasy.

Resident Evil

Criação da Capcom, em 1996, Resident Evil é um dos maiores exemplos de séries que dão certo até hoje. O primeiro jogo da franquia coloca os jogadores em uma mansão cheia de zumbis para lidar com ameaças sobrenaturais. Atualmente, a premissa não mudou tanto – apenas as criaturas e também as localidades. O título também é lembrado como uma das principais inspirações para os demais jogos do gênero de horror e sobrevivência que conhecemos hoje.

Resident Evil gerou sequências numeradas – atualmente estamos no oitavo jogo – e também vários spin-offs. Mas não apenas isso: o sucesso permitiu que a saga fosse adaptada para outras mídias. Existem filmes com atores reais, seriado, filmes animados, mangás e até jogos de cartas e tabuleiro. A franquia vendeu mais de 127 milhões de cópias no mundo todo até 2022 e tudo isso é prova de seu sucesso.

Street Fighter

O primeiro Street Fighter chegou nos fliperamas em 1987 mas este não seria seu maior sucesso. Isso viria com Street Fighter 2, de 1991, implementando vários elementos que tornaram a série um padrão para jogos de luta e exemplo a ser seguido durante muitos anos. Não por acaso, essa é a série de luta que mais vendeu no mundo todo, com US$ 12,2 bilhões em vendas, segundo a Capcom.

O próximo game da franquia será Street Fighter 6, que deve chegar em breve. Apesar do número, não são apenas seis jogos na série: há spin-offs como Street Fighter Zero/Alpha, além de relançamentos que fizeram o mesmo sucesso. Street Fighter também já foi adaptado para as telonas mais de uma vez e ganhou outras versões em animações.

Super Mario Bros.

A série de games da Nintendo foi responsável por popularizar todo o gênero de jogos de plataforma. Desde 1985 no NES, Super Mario Bros. trouxe à cultura pop os irmãos Mario e Luigi, além de personagens como Peach, Bowser, entre outros. Entre os títulos de destaque vale citar Super Mario 64, Super Mario Bros. 3, Super Mario Land e mais, alcançando diferentes gerações de consoles e portáteis da Nintendo.

São mais de 380 milhões de cópias vendidas no mundo todo, e Mario se tornou um ícone que vai além dos games. O "astro" da Nintendo aparece em vários outros jogos, como a série Smash Bros., e é referência em séries, filmes e outras produções dentro e fora da empresa japonesa.

Zelda

The Legend of Zelda não é exatamente um RPG, mas mescla elementos de ação com exploração e evolução de personagem. O primeiro game, de 1986, fez fama no NES e foi o suficiente para se tornar uma nova febre entre Nintendistas. O jogo é protagonizado pelo herói Link, que não está no nome do título, mas tem sempre a missão de salvar a princesa Zelda – e, às vezes, se aliar a ela em alguns casos de outras missões.

Warcraft

Warcraft nasceu em 1994 com Warcraft Orcs & Humans, um jogo de estratégia para computadores que colocava os usuários em guerras com um mapa relativamente limitado. O game cresceu e se tornou muito mais que isso, alternando gêneros, criando spin-offs e gerando um dos maiores sucessos da indústria: World of Warcraft, MMORPG gigantesco que usa o mesmo mundo como base, mas com jogabilidade totalmente diferente.

World of Warcraft certamente é um dos grandes exemplos de jogo bem-sucedido e com milhares de cópias vendidas. Também foi o responsável por popularizar os MMORPGs, ainda que tenha sido lançado pago e com mensalidade – nada barata, inclusive. Por mais que não seja de fato o primeiro game de estratégia da história, Warcraft marcou época pelo pioneirismo.

Pokémon

Pokémon começou como um tímido RPG de portáteis, em 1996, para Game Boy. A premissa era simples: viaje pelo mundo caçando pequenas criaturas que cabem no bolso e coloque-as para lutar, ganhar prêmios e tornar-se o campeão. O sucesso foi estrondoso e, desde então, a série não parou de ganhar títulos, até os dias atuais – com os futuros Pokémon Scarlet e Violet chegando por aí.

Apesar disso, a maior prova do sucesso de Pokémon está no fato de ser parte importante da cultura pop entre diferentes mídias. Pouco tempo depois do game veio o desenho animado no Japão. Logo, ele ganhou versões por todo o mundo, incluindo no Brasil, e se tornou um sucesso com dezenas de temporadas, que ainda estão em exibição e nunca param de ganhar novos episódios. Filmes, jogo de cartas e games de diferentes estilos já fizeram parte da história da franquia.

Tetris

Muita gente pode discordar, mas a importância de Tetris para os games é imensa. Lançado na antiga União Soviética em 1984, Tetris foi fruto da imaginação de um designer russo conhecido como Alexey Pajitnov, que passou por maus bocados até conseguir lançar seu game e receber aclamação mundial. Depois, conseguiu uma parceria oficial com a Nintendo, e seu título chegou ao Game Boy em 1989.

A mecânica de Tetris é bem simples: várias peças caem de cima da tela, enquanto o jogador precisa posicionar cada um delas na linha inferior, encaixando-as e eliminando-as quando uma linha é formada. Caso a tela toda fique cheia, o usuário perdeu o game e precisa começar tudo de novo. Simples, teve sucesso, rendeu clones e inspirou diversos gamers mundo afora.