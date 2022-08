Dragon Ball no Fortnite: Goku, Vegeta e outros personagens chegam ao jogo

Os jogadores de Fortnite já podem contar com skins de personagens do anime Dragon Ball Super. Goku, Vegeta, Bulma e Bills foram liberados nesta terça-feira (16) com uma série de opções trajes, que já estão disponíveis para a compra na loja de itens do Battle Royale . Os jogadores ainda poderão aproveitar diversas atividades disponíveis no jogo para se divertir, ganhar recompensas e conhecer mais a respeito do universo de Dragon Ball. Há ainda a possibilidade de assistir aos episódios do anime e de visitar uma ilha com ambientação inspirada na obra.

A Epic Games também lembrou dos jogadores mais competitivos e organiza o "Torneio do Poder" a partir da próxima quinta-feira (18). A competição contará com regras semelhantes às de outros torneios temáticos e irá premiar as melhores duplas com acessórios de Dragon Ball. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre o evento Fortnite x Dragon Ball Super.

Ilha da Aventura de Dragon Ball está disponível em Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Trajes e estilos alternativos

Goku, Vegeta, Bulma e Bills contam com seus trajes padrões do Dragon Ball Super, mas alguns deles terão estilos alternativos para serem adquiridos também. Os Saiyajins Goku e Vegeta possuem as opções Super Saiyajin e Super Saiyajin Azul. Goku terá ainda a variação Ultra Instinto, enquanto Vegeta recebe o Super Saiyajin Azul Evoluído. O Gesto Embutido Carregando Ki é outra novidade da loja de itens.

Apesar das maiores atenções serem voltadas aos dois principais personagens da franquia, a Bulma também terá uma variação do seu traje com seu famoso jaleco. Já Bills terá somente sua roupa base do anime, sem estilos alternativos. Vale destacar que a loja está recheada de picaretas, asas-deltas, acessórios para as costas e pacotes especiais da temática disponíveis para compra.

Estilos alternativos do Goku estão disponíveis no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Como encontrar a ilha de Dragon Ball

A ilha de Dragon Ball estará disponível no Fortnite a partir da próxima sexta-feira (19). Os jogadores poderão acessar o mapa criativo via código, que será disponibilizado no dia pela Epic Games. Na ilha, será possível fazer a missão de coletar as esferas do dragão e visitar locais como a casa do Goku, o Templo de Kami e a Sala do Templo. Outro destaque será a "Tenkaichi Budokai", uma arena aberta para duelar contra outros players do game.

Como assistir Dragon Ball no Fortnite

Até o dia 17 de setembro, os jogadores terão a oportunidade de assistir a alguns episódios de Dragon Ball Super no próprio Fortnite. O local é um cruzeiro criado pela equipe de Vysena Studios. Para acessá-lo, basta selecionar o "Dragon Ball Super: Festival de Episódios" no menu "Descobrir" e utilizar dos códigos de ilha que serão divulgados em breve pela Epic Games. Veja os episódios que estarão disponíveis:

Episódio 09 de Dragon Ball Super : Desculpe a Demora, Senhor Bills! Finalmente Nasce o Deus Super Saiyajin!

: Desculpe a Demora, Senhor Bills! Finalmente Nasce o Deus Super Saiyajin! Episódio 10 de Dragon Ball Super : Mostre a Ele, Goku! O Poder do Deus Super Saiyajin!

: Mostre a Ele, Goku! O Poder do Deus Super Saiyajin! Episódio 11 de Dragon Ball Super : Vamos Continuar, Senhor Bills! A Batalha dos Deuses!

: Vamos Continuar, Senhor Bills! A Batalha dos Deuses! Episódio 13 de Dragon Ball Super : Goku! Ultrapasse os Limites do Deus Super Saiyajin!

: Goku! Ultrapasse os Limites do Deus Super Saiyajin! Episódio 81 de Dragon Ball Super : Bergamo, o Esmagador, Contra Goku! Quem Possui o Poder Ilimitado?!

: Bergamo, o Esmagador, Contra Goku! Quem Possui o Poder Ilimitado?! Episódio 98 de Dragon Ball Super: Incerteza Total! O Desespero de um Universo!

Novas tarefas

O Fortnite ganhou uma nova aba: "Poder Liberado!". Ao clicar nela, o jogador irá encontrar o seu nível de poder, que é basicamente uma barra de progresso, e sete conjuntos de tarefas para serem cumpridas. Conforme for cumprindo as missões, você receberá recompensas como Acessório para as Costas Radar do Dragão, Gestos, Sprays e níveis do Passe de Batalha. As missões ainda concederão esferas do dragão a cada conjunto finalizado. Com as sete esferas, a recompensa final será a Asa-delta Shenlong.

Tarefas de Fortnite no evento de Dragon Ball Super — Foto: Divulgação/Epic Games

Torneio do poder

O torneio especial da colaboração com o Dragon Ball Super acontece na quinta-feira (18). Os horários de cada região poderão ser conferidos no próprio Fortnite na aba "Competir", onde também é realizada a inscrição das duplas. Para participar, é necessário ter pelo menos 13 anos, contar com a autenticação de dois fatores habilitada na conta da Epic Games e ter o nível 50 ou superior.

Torneio do Poder no Fortnite acontece na quinta-feira (18) — Foto: Divulgação/Epic Games

Durante o torneio, será possível jogar até dez partidas em um período de três horas para acumular pontos, contabilizados por abates e colocação em cada confronto. O diferencial do Torneio do Poder fica para as eliminações com Kamehameha. Caso a dupla consiga três eliminações com a habilidade, ela receberá o Spray Beliscadinha do Bills.

Torneio do Poder no Fortnite – Prêmios Requisito Prêmio Melhores 50% na Tabela de Liderança Principal Emoticon Vegeta com Raiva 8 pontos obtidos na Tabela de Liderança Principal Ícone de Estandarte Kanji do Goku 3 pontos obtidos em eliminações com Kamehameha Spray Beliscadinha do Bills