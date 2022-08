Dune Awakening, jogo do filme Duna, é anunciado na Gamescom 2022

Além disso, uma página do game na Steam já foi liberada com os primeiros detalhes, imagens e a possibilidade de adicionar na lista de desejos – para receber notificação de quando estiver disponível. De maneira similar ao próprio Conan, o game promete grande liberdade para os usuários em exploração e criação.

👉 Hogwarts Legacy vai sair para Xbox ? Veja no Fórum do TechTudo

A sinopse de Dune Awakening descreve que os usuários vão sobreviver “ao planeta mais perigoso do universo”, indicando que a ação vai mesmo se passar em Arrakis, inicialmente sem a possibilidade de visitar outros locais, ao menos no lançamento. Todas as imagens mostram também cenários do planeta repleto de areia e desertos, além de suas ameaças.

A exploração será um ponto forte. O jogador deve começar sua jornada em algum local acidentado e, a partir dali, definir sua história e criar um personagem do zero. Será possível descobrir cenários nunca antes vistos de Arrakis, entre outras possibilidades. A jogabilidade te permitirá explorar o local a pé ou com veículos de exploração ou extração. Serão muitas opções de deslocamento, de acordo com os recursos e desejos do jogador.