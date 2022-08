Duolingo agora tem o Math, aplicativo para aprender matemática; conheça

O Duolingo lançou, nesta sexta-feira (26), a versão beta do Math, aplicativo gratuito para aprender matemática. Com experiência similar à da plataforma de idiomas, o novo serviço conta com lições curtas, exercícios interativos e ga mificação para ensinar a disciplina de forma divertida para os usuários. O anúncio oficial do app será feito durante a Duocon, evento online sobre educação realizado anualmente pela empresa, e está disponível em versão de testes para celulares iPhone ( iOS ), somente em inglês. Veja, a seguir, tudo sobre o aplicativo Duolingo Math.

Os conteúdos do Duolingo Math são divididos em unidades, que podem ser escolhidas a critério do usuário. Assim, os alunos têm liberdade para definir se querem praticar lições que têm mais dificuldade, ou conferir as que estão aprendendo na escola no momento, por exemplo.

Além disso, várias das características que fazem sucesso no app de idiomas estarão presentes na versão matemática. Isso inclui as "ofensivas" - ou seja, exercícios aplicados em dias consecutivos para os alunos poderem completar as lições; e a corujinha Duo, mascote de plataforma, que deve ajudar na familiarização do novo aplicativo.

"Um dos nossos objetivos ao criar este novo aplicativo é quebrar o ciclo da ansiedade relacionado à matemática. Ao ensinar esses conceitos básicos de matemática em um ambiente divertido e inclusivo, estamos ajudando nossos alunos a construir confiança e estabelecer as bases para que alcancem ainda mais.", afirma Luis von Ahn, CEO e co-fundador do Duolingo

Neste primeiro momento, o Duolingo Math apresenta somente lições de nível básico, com foco no ensino para crianças e estudantes dos níveis fundamentais. Com o passar do tempo, as matérias mais complexas serão incluídas, o que permitirá que adolescentes e adultos também possam utilizar o serviço para praticar a ciência.

Vale ressaltar que o aplicativo está disponível somente em beta para celulares com o sistema operacional da Apple. Porém, de acordo com a empresa, a versão definitiva do serviço deve chegar até o fim do ano, primeiro em inglês. Por enquanto, não foi informado sobre uma previsão de lançamento para smartphones com Android ou sobre traduções para mais idiomas.

