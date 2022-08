É possível ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram? Entenda riscos

Ganhar no Insta é um site que promete aos usuários ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram . A proposta da plataforma é utilizar contas pessoais para ajudar no impulsionamento de perfis de clientes que contratam o serviço para crescer de forma acelerada na rede social. Os usuários, então, devem seguir essas marcas e também curtir e comentar em suas publicações. No entanto, essa prática de atuar como um "robô humano" é bastante arriscada e fere as diretrizes da Meta , o que pode fazer com que o usuário perca sua conta.

Além disso, o processo de ganhar dinheiro não é tão simples quanto parece. Os valores ofertados pelas ações são muito baixos, o que torna o processo mais complicado do que apenas seguir contas e comentar em fotos. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes como o Ganhar no Insta funciona. Continue a leitura para saber se o site paga mesmo e se é confiável.

2 de 6 É possível ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram? Saiba se o Ganhar no Insta funciona mesmo — Foto: Barbara Mannara/TechTudo É possível ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram? Saiba se o Ganhar no Insta funciona mesmo — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

O que promete o site Ganhar no Insta

A promessa do site Ganhar no Insta é clara: proporcionar ao usuário uma fonte de renda, sem limites para os ganhos. Para isso, bastaria realizar ações como seguir pessoas, curtir e comentar posts de perfis que contrataram o serviço de impulsionamento. A inscrição no site é gratuita e não exige a inserção das credenciais de login e senha das redes sociais utilizadas. É necessário apenas vincular o nome de usuário ao site e manter a conta pública. Apesar de ter o nome Ganhar no Insta, o site também permite que realizar ações no Facebook, TikTok e Kwai, o que atrai pessoas que querem crescer rapidamente nessas redes sociais.

3 de 6 Ganhar no Insta permite adicionar contas do Instagram. Facebook, TikTok e Kwaii — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ganhar no Insta permite adicionar contas do Instagram. Facebook, TikTok e Kwaii — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Como funciona e quanto paga o Ganhar no Insta

Ao fazer o cadastro no site, o usuário deve adicionar suas contas do Facebook, Instagram, TikTok e Kwai. A inclusão é feita inserindo o nome de usuário (@) da rede social, e não há limite de contas que podem ser adicionadas.

Uma vez cadastrado, o usuário entra automaticamente no Programa de Afiliados do Ganhar no Insta. Com ele, a cada pessoa que se registra usando o link de afiliado, o usuário recebe 5% de todo o valor sacado pelo indicado, como um bônus pela indicação. "Caso você tenha 100 afiliados e cada um saque R$ 300 no mês, você consegue R$ 1.500 apenas com afiliados", promete o serviço.

O programa de afiliados é um programa de marketing multinível, em que cada usuário ganha uma porcentagem dos ganhos de seus indicados. Não se trata de um sistema de pirâmide, porém: nesse modelo, a sobrevivência da empresa depende exclusivamente da indicação de novos usuários pelos já cadastrados. No Ganhar no Insta, a indicação tem um papel secundário nos ganhos.

4 de 6 Página de gerenciamento de contas do Ganhar no Insta — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Página de gerenciamento de contas do Ganhar no Insta — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

O pagamento por cada atividade, no entanto, é bem baixo, o que torna os ganhos mais difíceis do que parecem. E, como a estratégia proposta pela plataforma é ganhar pelo volume de cadastros registrados, os usuários são incentivados a criar mais contas para poderem, de fato, obter uma renda considerável.

A remuneração paga varia de acordo com o valor que o cliente/parceiro pagou por ela para o site. Os valores máximos para cada ação no Instagram são os seguintes: R$0,03 (seguir), R$0,01 (curtir) e R$0,05 (por comentário). No TikTok, o pagamento por atividade fica em R$ 0,005 (curtida) e R$ 0,01 (seguir). No Kwaii e no Facebook, cada ação pode pagar R$ 0,01 (seguir). A contabilização das ações realizadas acontece de forma automática. No site, o usuário tem acesso ao seu histórico de ações e ao status de cada uma, além de poder abrir um chamado caso perceba um problema persistente.

Regras do Ganhar no Insta

O site têm quatro regras principais de funcionamento. A primeira é utilizar apenas contas reais. Por isso, não são aceitos perfis sem foto. As contas também precisam ter, no mínimo, 15 seguidores e 3 postagens – sendo a mais recente há mais de 30 dias. A plataforma ainda alerta que há um sistema avançado para a detecção de contas fake, que podem ser penalizadas com a exclusão do sistema.

A segunda regra é não desfazer ações realizadas nos perfis, como deixar de seguir ou descurtir uma publicação. O site informa que é capaz de detectar quando isso acontece, e que a conta pode ser bloqueada sem direito a reembolso.

A terceira lei é manter as contas cadastradas no site sempre ativas. E, por último, há uma regra de sigilo. No cadastro, o usuário concorda em manter segredo sobre todos os perfis e publicações que são impulsionados no sistema, sendo proibido registrar imagens ou vídeos.

Ganhar no Insta paga mesmo?

O valor mínimo para cada novo saque é de R$ 20. Esta informação, entretanto, é apresentada de forma incoerente no site, já que na página inicial a quantia apontada é de R$ 30. O valor é creditado diretamente na conta do usuário, via Pix, cuja chave é registrada no perfil no momento do cadastro. Existe, no entanto, uma taxa: para saques de R$ 20, o site cobra R$ 1; para retiradas de R$ 20 a R$ 39,99, R$ 0,50. Saques acima de R$ 40 não são taxados.

O prazo médio para receber o dinheiro é de quatro a dez dias corridos. Alguns fatores podem interferir no tempo para o saque, como a qualidade das contas, tempo de cadastro das contas, histórico de contas desativadas e quantidade de ações desfeitas. Além disso, todo saque é analisado individualmente pela equipe da plataforma, o que pode atrasar a retirada caso existam muitas solicitações pendentes.

Ganhar no Insta é confiável?

No Reclame Aqui, site procurado por vários brasileiros na hora de avaliar um serviço, o Ganhar no Insta está classificado como ruim. Nos últimos 12 meses, em uma escala de 0 a 10, a plataforma teve uma avaliação de 5,8. A empresa responde cerca de 88.1% dos problemas que chegam por meio do Reclame Aqui, e 57.1% deles são resolvidos. Quase um terço (28,8%) das queixas registradas diz respeito a propaganda enganosa.

Entre os riscos de usar o Ganhar no Insta como ferramenta para ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram está a suspensão do acesso à conta, seja de forma temporária ou permanente. Isso porque a Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, condena a realização de atividades artificiais e não autênticas em suas plataformas. Veja o que dizem as Diretrizes da Comunidade do Instagram:

"Para nos ajudar a acabar com o spam, evite conseguir curtidas, seguidores ou compartilhamentos de forma artificial. Também evite publicar comentários ou conteúdos repetitivos ou entrar em contato com pessoas constantemente para fins comerciais sem o consentimento delas. Não ofereça dinheiro nem brindes em dinheiro em troca de curtidas, seguidores, comentários ou outro tipo de engajamento. Não publique conteúdo que envolva, promova, incentive, facilite ou admita a oferta, a solicitação ou a negociação de avaliações ou classificações falsas e enganosas feitas por usuários."

5 de 6 Ganhar no Insta tem pontuação ruim no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ganhar no Insta tem pontuação ruim no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Além disso, a criação de contas falsas também é condenada pela Meta. "Você não precisa usar o seu nome real no Instagram, mas exigimos que os usuários da plataforma nos forneçam informações precisas e atualizadas. Não tente se passar por outras pessoas nem crie contas com o objetivo de violar as nossas diretrizes ou enganar usuários", afirmam as Diretrizes do Instagram.

Recentemente, a Meta promoveu duas ações judicias contra serviços que oferecem dinheiro para seguir pessoas no Instagram. Segundo a empresa, o processo faz parte de um esforço para combater o engajamento falso e para "fazer cumprir seus Termos de Uso e proteger os usuários".

É possível ganhar dinheiro no Instagram?

Não existe um método 100% seguro para ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram. Por isso, é necessário ficar atento para não entrar em esquemas de pirâmide ou fraudulentos na Internet. Existem, no entanto, formas legítimas de obter ganhos usando a rede social. Porém, os retornos não são imediatos. Além disso, elas demandam tempo, aprendizado, certo investimento e também paciência.

6 de 6 Ser um influenciador digital é uma forma legítima de ganhar dinheiro no Instagram — Foto: Unsplash Ser um influenciador digital é uma forma legítima de ganhar dinheiro no Instagram — Foto: Unsplash

A principal dica é se tornar um influenciador digital, criando conteúdo de valor para um nicho específico. Esse também é um possível caminho para virar embaixador de marcas e realizar publicidades pagas. Para os profissionais criativos de plantão, há a possibilidade de criar filtros divertidos ou materiais artísticos de vídeo e foto para empresas.

Com informações de Ganhar no Insta e Reclame Aqui

