eFootball 2023: veja o que muda no jogo de futebol com o novo update

O eFootball , jogo de futebol da Konami que substituiu o antigo Pro Evolution Soccer (PES), teve sua nova temporada lançada nesta quinta-feira (25). O eFootball 2023 chega com a proposta de corrigir os diversos erros da versão anterior , alvo de críticas por parte de um grande número de jogadores, prometendo levar mais realismo ao game, além de mais conteúdos. As novidades incluem equipes de diferentes ligas para jogar amistosos com times reais, além de mais opções de escudo, uniformes e jogadores para montar seu Dream Team.

Vale lembrar que o download da atualização pode ser realizado gratuitamente para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Além disso, o título tem uma versão mobile, que também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 3 Neymar e Messi estão disponíveis no jogo eFootball 2023 — Foto: Reprodução/Instagram Konami Neymar e Messi estão disponíveis no jogo eFootball 2023 — Foto: Reprodução/Instagram Konami

Novos times e estádios

O eFootball 2023 realizou parcerias com os times italianos AC Milan e Inter de Milão, além do América do México. A dupla da Itália contará tanto com seus uniformes oficiais como com os uniformes de treino, o que dará um pouco mais de imersão ao jogo. Estádios oficiais como o San Siro e o Azteca, casa do América e da Seleção Mexicana de Futebol, também estarão disponíveis na nova versão. A Liga BBVA do México é outra novidade, contando com o próprio América e mais 17 clubes disponíveis para compor uniformes no Dream Team (outras opções de jogo ainda não ficam disponíveis).

2 de 3 Novas licenças no eFootball 2023 — Foto: Divulgação/Konami Novas licenças no eFootball 2023 — Foto: Divulgação/Konami

Dream Team

Os novos times licenciados chegam ao eFootball 2023 como Club Packs, que custam 900 Moedas eFootball e podem ser utilizados para melhorar seu time e deixá-lo mais competitivo. Vale lembrar que o nível dos jogadores desses pacotes serão do nível "Distinguido", levando em consideração dados recentes. O jogo também recebeu um novo embaixador: Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Ele aparecerá no Premium Ambassador Pack, onde entrará como jogador de nível "Épico" por sua temporada em 2019/20, enquanto alguns de seus companheiros aparecerão como "Distinguido".

A Konami também anunciou outro embaixador: Bruno Fernandes, do Manchester United. Assim como Alexander-Arnold, o jogador terá seu próprio pacote, que será lançado em breve. O jogador ainda poderá adquirir Manager Pack para que um gênio do esporte comande seu time ideal. As opções são Johan Cruijff (91-92), pelo preço de 500 Moedas eFootball, e Fábio Cannavaro, custando 300 Moedas eFootball.

3 de 3 Pacote do Milan no eFootbal 2023 — Foto: Divulgação/Konami Pacote do Milan no eFootbal 2023 — Foto: Divulgação/Konami

Outras atualizações

Além do conteúdo, a Konami buscou resolver alguns dos principais problemas do game, como na precisão dos comandos, bugs em geral e melhorias no modo online, que também vai permitir partidas autênticas, com times reais. Outras novidades são a opção de controle da IA em eventos de turnê e a possibilidade de escolher seleções como time base no Dream Team. Ao mesmo tempo, parte do conteúdo da versão anterior foi removido, como times e estádios.

A atualização rendeu comentários positivos e negativos entre os fãs da franquia. Entre os elogios, destaca-se mais realismo nos modelos dos jogadores, melhor precisão nos comandos e um modo online superior. Já as críticas focaram na remoção de estádios e times, como o Vasco da Gama, e o modo offline ainda não ter uma quantidade decente de modos de jogo. Por sinal, a aguardada Master League deve chegar ao eFootball somente em 2023, com pagamento à parte.