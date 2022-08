Empresa sueca anuncia fone Bluetooth que carrega com energia solar

A empresa sueca de tecnologia Urbanista apresentou, nesta quarta-feira, (10) seu novo fone de ouvido sem fio. O Phoenix tem, como principal diferencial, a recarga por meio de energia solar, tecnologia que foi apresentada pela empresa no ano passado com o lançamento do headphone Los Angeles. O painel solar do Phoenix está localizado no estojo de carregamento e promete longa autonomia de uso. A bateria do fone Bluetooth assegura 8 horas de música para curtir diversas playlists — e a autonomia sobe para 32 horas combinando a carga do estojo.