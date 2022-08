Entenda como deve ser a futura internet 5G vinda do espaço

oEmpresas de tecnologia do mundo todo já estão trabalhando para tornar a próxima geração de satélites compatível com a internet 5G e com dispositivos móveis. Gigantes como Ericsson, Thales, Qualcomm, T-Mobile e até mesmo SpaceX – do bilionário Elon Musk – têm demonstrado interesse em pesquisar formas de habilitar a conexão 5G, que utilizaria satélites LEO (Low Earth Orbit ou baixa órbita terrestre, em tradução livre) para ajudar no funcionamento de celulares, carros, semáforos inteligentes e equipamentos que usam IoT (Internet das Coisas) em áreas remotas e rurais.