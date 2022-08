Epson EcoTank L3250 é boa? Veja preço e detalhes da impressora

A Epson EcoTank L3250 faz parte da linha de impressoras EcoTank, da Epson, que figura entre as mais conhecidas do planeta. O produto de 2021 pode imprimir até 33 páginas em preto e branco por minuto. Além disso, também é capaz de copiar e digitalizar (a função de scanner). A impressora está disponível no mercado nacional, tanto em lojas físicas quanto online. Ela sai por preços na faixa de R$ 1.229 na Amazon .

Escolher a impressora ideal pode ser uma tarefa difícil. Os consumidores devem analisar os modelos que mais se encaixam nas necessidades cotidianas. Pensando nisso, o TechTudo traz a seguir todos os detalhes sobre a Epson L3250.

1 de 4 Epson EcoTank L3250 — Foto: Divulgação/Epson Epson EcoTank L3250 — Foto: Divulgação/Epson

Ficha técnica da Epson EcoTank L3250

Dimensões: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm (aberta); 37,5 x 34,7 x 17,9 cm (fechada)

Peso: 3,9 kg

Tipo de tinta: Jato de Tinta

Conectividade: Wi-Fi e USB

Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores

Resolução máxima da impressão: 5.760 x 1.440 DPI

Preço: R$ 1.229 (Amazon)

Formato e visual da Epson L3250

Quando aberta, as dimensões da Epson EcoTank L3250 são de 37,5 x 57,8 x 25,3 cm e, quando fechada, as medidas ficam em 37,5 x 34,7 x 17,9 cm. A multifuncional é compacta, com design retilíneo e moderno, o que a torna ideal para espaços relativamente pequenos. O peso também permite um transporte facilitado, com apenas 3,9 kg (sem a embalagem).

O modelo está disponível na cor preta e apresenta poucos fios, característica que ajuda a não interferir demais no layout do ambiente. Ela pode ser utilizada para fins pessoais em casa, no home office ou até mesmo em escritórios menores.

2 de 4 Impressora Epson L3250 é capaz de copiar, digitalizar e imprimir — Foto: Divulgação/Epson Impressora Epson L3250 é capaz de copiar, digitalizar e imprimir — Foto: Divulgação/Epson

Funções e conectividade da Epson

A Epson L3250 funciona no sistema três em um, ou seja, é capaz de copiar, digitalizar e imprimir no mesmo equipamento — e esses processos são facilitados pelas muitas opções de conexão. Com o pareamento via Wi-Fi, ela permite imprimir usando computador ou celular sem depender de cabos.

As configurações acontecem por meio do aplicativo exclusivo Smart Panel, liberado pela Epson para celulares com Android e iPhones (iOS.) Também está disponível a entrada USB para plugar diretamente em computadores. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free controla o aquecimento da multifuncional, com promessa de maior rapidez de uso e qualidade de impressão.

3 de 4 Impressora Epson L3250 oferece conectividade Wi-Fi e aplicativo Smart Panel — Foto: Divulgação/Epson Impressora Epson L3250 oferece conectividade Wi-Fi e aplicativo Smart Panel — Foto: Divulgação/Epson

Qualidade de impressão

A Epson EcoTank L3250 tem velocidade de 33 ppm (páginas por minuto) em procedimentos usando apenas preto e branco e de 15 ppm em impressões a cores. A multifuncional da Epson chega com 5.760 x 1.440 DPI (pontos por polegada), o que permite imprimir fotos e gráficos em alta resolução.

A fabricante promete uma impressão otimizada de fotos, já que os tons de preto são aprimorados para garantir melhor representação de textura, sombras e contraste em imagens. Além disso, o "Modo Rascunho Vívido" tem a proposta da alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho (impressão mais rápida) tradicional.

Tinta e cartucho

O sistema da EcoTank L3250 funciona por jato de tinta, totalmente sem cartuchos internos. A impressora tende a ser econômica, imprimindo até 4.500 páginas (preto) ou 7.500 páginas coloridas com apenas um kit de garrafas de tinta originais da Epson.

Os tanques têm design de abastecimento frontal, com tecnologia EcoFit, o que facilita o acesso — basta plugar as garrafinhas para recarregar os tanques de tinta, sem sujeira ou vazamentos. Essa característica ainda oferece visualização mais direta dos níveis de tinta para identificar rapidamente quanto estiver acabando.

O "Modo Criação de Tinta Preta" combina as tonalidades coloridas para continuar imprimindo e economizar tinta preta. Essa funcionalidade é útil quando há uma impressão de urgência e a tinta preta do tanque tenha acabado, por exemplo. O kit de tintas originais da Epson funciona por padrão CMYC (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo). Cada garrafa custa a partir de R$ 62 em lojas do varejo nacional.

4 de 4 Impressora Epson L3250 tem sistema de tanque de tinta frontal — Foto: Divulgação/Epson Impressora Epson L3250 tem sistema de tanque de tinta frontal — Foto: Divulgação/Epson

Preço da Epson EcoTank L3250

A impressora Epson EcoTank L3250 custa R$ 1.229 na Amazon e também é vista no site oficial da Epson por R$ 1.331. No site oficial é possível fazer atualização dos drivers e acessar manual de orientações, dúvidas frequentes com o chat, telefone e e-mail para entrar em contato com a Epson. A garantia da impressora é de até dois anos, desde que seja feito o registro do produto.

A "Garantia Contratual Epson" é limitada e válida pelo prazo de um ano, sendo 90 dias de garantia legal sem limite de páginas impressas e mais 275 dias de garantia adicional da fabricante, até o limite de 30 mil páginas impressas. O prazo conta a partir da data da compra do produto ou emissão da nota fiscal. Para ter direito à Garantia Estendida Condicional Epson, o usuário precisa registrar os dados pessoais e do produto num prazo de 30 dias.

Alternativas à Epson EcoTank L3250

A Epson EcoTank L3250 possui concorrentes que buscam oferecer os mesmos benefícios por preços similares. A Canon Mega Tank G3111, por exemplo, é uma multifuncional que copia, digitaliza e imprime que está disponível a partir de R$ 1.199 na Amazon.

Já a multifuncional HP Ink Tank 416 promete trazer benefícios similares num formato de porte médio porte. Ela pode ser encontrada por aproximadamente R$ 859 na Amazon.

Com informações da Epson

