Estudantes criam lixeira smart que ajuda na reciclagem

O desenvolvimento da lixeira conta com a participação de pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Sydney (UTS) e da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Comunidade das Nações (CSIRO). Além disso, um grupo de estudantes do ensino fundamental de uma escola pública australiana fez parte dos testes do protótipo. A proposta é que a SmartBin seja usada em locais públicos, como centros comerciais, escolas, cinemas, cafeterias e aeroportos.

Ainda em fase de desenvolvimento, a SmartBin conta com três protótipos no país, de acordo com o mapa divulgado em seu site oficial. Ainda não há previsão de comercialização do equipamento. A CSIRO tem como meta, até 2030, reduzir 80% dos resíduos plásticos que entram no ambiente australiano. Uma das medidas que podem ajudar a alcançar esse objetivo é a implementação da lixeira inteligente.