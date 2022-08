EVO 2022: veja jogos, participantes e horários do evento de games de luta

Fora do palco principal, a EVO ainda terá mais de 50 torneios secundários organizados pela comunidade de jogadores. Os interessados poderão acompanhar duelos de títulos como DNF Duel, BlazBlue Centralfiction, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 e Street Fighter Alpha 2. Entre os milhares de competidores presentes, estarão brasileiros buscando a taça no evento de maior prestígio nos jogos de luta.

1 de 3 Evolution Championship Series (EVO) 2022 acontece do dia 5 ao dia 7 de agosto em Las Vegas, nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Evolution Championship Series Evolution Championship Series (EVO) 2022 acontece do dia 5 ao dia 7 de agosto em Las Vegas, nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Evolution Championship Series

Como assistir?

A EVO 2022 contará com um total de oito canais na plataforma Twitch transmitindo todas as competições e anúncios especiais de desenvolvedoras. Os canais levam o próprio nome do evento, começando com EVO até chegar ao EVO 7. O oitavo canal é o do Team Spooky, uma equipe que sempre costuma aparecer para transmitir os principais torneios de jogos de luta.

Expectativas

São esperados na EVO 2022 os melhores jogadores de cada jogo na atualidade. O Brasil terá alguns representantes de peso e que possuem chances reais de lutarem pelo título da competição. No Mortal Kombat 11, temos Wellington "Konqueror249" Castro, Bruno "KillerXinok" Henrique e Guilherme "GuiExceptional" Sartor, um trio que acumula excelentes atuações no cenário brasileiro e latino-americano de Mortal Kombat. Por sinal, Konqueror e KillerXinok fazem parte da mesma equipe, a Venom Flow, enquanto GuiExceptional representa a Shodown Gaming.

Recentemente, Konqueror se destacou na liga latina de Mortal Kombat, conquistou a EVO 2021 Online Latam e fez boas participações em competições internacionais, como a WePlay Dragon Temple. Já KillerXinoK adquiriu grande notoriedade ao levantar as taças do Combo Breaker em 2018 e do Twitch Rivals em 2019. GuiExceptional, apesar de grandes resultados no Brasil, ainda não teve oportunidades internacionalmente e tentará mostrar do que é capaz na EVO 2022. Por sinal, KillerXinoK e GuiExceptional também estão inscritos no torneio de duplas de Multiversus.

2 de 3 Konqueror (foto), KillerXinok e GuiExceptional têm grandes chances de fazer bonito na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/Final Kombat Konqueror (foto), KillerXinok e GuiExceptional têm grandes chances de fazer bonito na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/Final Kombat

O Brasil também chega forte no The King of Fighters XV com Eric "FKang" Kang e "Talbiops". Recentemente, ambos conseguiram fazer uma excelente campanha no CEO 2022, um dos mais tradicionais torneios de jogos de luta do mundo. Batalhando contra mais de 200 competidores, Talbiops alcançou a 17° colocação, enquanto FKang conseguiu a 5° colocação, mostrando que a dupla pode fazer bonito na EVO 2022.

Já no Street Fighter V, o Brasil tem como principal representante Gustavo "Gust" Bernardes. Assim como FKang, ele é patrocionado pela Gamescare e vai para sua primeira participação em uma EVO. Com um excelente E.Honda, Gust se destacou no cenário brasileiro e tem no seu currículo de conquistas a taça da CPT 2021 Season Final Brazil.

3 de 3 FKang é uma das esperanças de título do Brasil na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Zach Shelton CEO 2022 FKang é uma das esperanças de título do Brasil na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Zach Shelton CEO 2022

Vale lembrar que a prioridade dos jogo no palco principal tem como critério a quantidade de inscritos de cada jogo. Na tabela abaixo, você confere o número total de inscritos dos jogos da EVO 2022:

EVO 2022 – Número de inscritos Jogo Inscritos Guilty Gear Strive 2,161 mil Street Fighter V: Champion Edition 1,32 mil Tekken 7 1,22 mil The King of Fighters XV 1,014 mil Dragon Ball FighterZ 636 Granblue Fantasy: Versus 528 Mortal Kombat 11 464 Melty Blood: Type Lumina 411 Skullgirls: 2nd Encore 295

Calendário

A seguir, veja o calendário completo do evento, com as informações no horário oficial de Brasília. Os eventos serão apresentados em diferentes canais de EVO até EVO 7 e Team Spooky, veja a seguir cada um:

Sexta-feira, 5 de agosto

EVO

Eventos Especiais, painéis, entrevistas e mais – das 14h às 23h

Top 8 de Skullgirls: 2nd Encore – das 23h às 2h

EVO 2

Pools de Guilty Gear Strive – das 14h às 2h

EVO 3

Pools de Granblue Fantasy: Versus – das 14h às 21h

Pools de Tekken 7 – das 22h às 2h

EVO 4

Pools de Mortal Kombat 11: Ultimate – das 14h às 21h

Top 24 de Mortal Kombat 11: Ultimate – das 21h às 23h

EVO 5

Pools de Street Fighter V: Champion Edition – das 14h às 2h

EVO 6

Pools de Melty Blood: Type Lumina – das 14h às 18h

Top 64 de Melty Blood: Type Lumina – das 19h às 21h

Pools de The King of Fighters XV – das 22h às 2h

EVO 7

Pools de Skullgirls: 2nd Encore – das 14h às 18h

Top 48 de Skullgirls: 2nd Encore – das 18h às 21h

Pools de The King of Fighters XV – das 22h às 2h

Team Spooky

Torneios da comunidade (Vortex Gallery) – das 14h às 2h

Sábado, 6 de agosto

EVO

Top 8 de Mortal Kombat 11: Ultimate – das 14h às 18h

Top 8 de Melty Blood: Type Lumina – Das 18h às 21h

Top 8 de Granblue Fantasy: Versus – das 21h à 00h

Top 8 de Dragon Ball FighterZ – da 00h às 4h

EVO 2

Pools de Guilty Gear Strive – das 14h às 22h

Top 96 de Guilty Gear Strive – da 00h à 1h

Top 24 de Guilty Gear Strive – da 1h às 3h

EVO 3

Pools de Tekken 7 – das 14h às 22h

Top 48 de Tekken 7 – das 23h às 2h

EVO 4

Pools de Granblue Fantasy: Versus – das 14h às 16h

Top 24 de Granblue Fantasy: Versus – das 16h às 18h

Top 32 de MultiVersus – das 19h às 21h

Finais de MultiVersus – às 21h

EVO 5

Pools de Street Fighter V: Champion Edition – das 14h às 23h

Top 48 de Street Fighter V: Champion Edition – das 23h às 2h

EVO 6

Pools de Dragon Ball FighterZ – das 14h às 20h

Top 48 de Dragon Ball FighterZ – das 21h às 23h

EVO 7

Pools de The King of Fighters XV – das 14h às 22h

Top 48 de The King of Fighters XV – das 23h às 2h

Team Spooky

Torneios da comunidade (Vortex Gallery) – das 14h às 2h

Domingo, 7 de agosto

EVO

Top 8 de The King of Fighters XV – das 14h às 17h30

Top 8 de Tekken 7 – das 17h30 às 21h

Top 8 de Street Fighter V: Champion Edition – das 21h à 00h

Top 8 de Guilty Gear Strive – da 00h às 3h