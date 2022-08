EVO 2022: veja os resultados dos principais torneios do evento

A Evolution Championship Series ( EVO ) 2022, maior evento de jogos de luta do mundo, aconteceu do dia 5 ao dia 7 de agosto, marcando seu retorno às competições presenciais. Milhares de competidores de jogos como Guilty Gear Strive , Tekken 7 e Street Fighter V: Champion Edition se reuniram em Las Vegas, Estados Unidos, na busca pelo título em seus respetivos torneios. O Brasil contou com alguns representantes também e teve como principal destaque Bruno "KillerXinok" Henrique, que alcançou o Top 8 no Mortal Kombat 11 . Todos os resultados e destaques de cada uma das nove principais competições na EVO 2022 você confere a seguir.

1 de 10 Veja os resultados dos nove principais torneios na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Veja os resultados dos nove principais torneios na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

Skullgirls 2nd Encore

O torneio de Skullgirls 2nd Encore contou com 295 participantes e foi o primeiro a coroar um campeão durante a EVO 2022. Nomes como Jon "dekillsage" Coello e o japonês "penpen" apareciam entre os favoritos, mas nenhum foi capaz de bater Dominique "SonicFox" McLean. Com uma campanha sólida pela chave superior e superando Daniel "Cloud" Normandia e o próprio dekillsage no Top 8, SonicFox chegou na grande final com a vantagem de poder perder uma série.

Quem buscou a segunda vaga na final foi dekillsage, que superou penpen na final da chave inferior e fez com que a decisão tivesse dois jogadores dos Estados Unidos e patrocinados pela Evil Geniuses. Embora tenha conseguido resetar a chave, aplicando um impressionante 3–0, ele não conseguiu repetir o mesmo placar na última e decisiva melhor de cinco partidas (MD5). Assim, SonicFox confirmou o favoritismo, venceu por 3–2 e levantou a taça.

2 de 10 SonicFox ficou com o título da EVO 2022 de Skullgirls 2nd Encore — Foto: Divulgação/Carlton Beener/EVO SonicFox ficou com o título da EVO 2022 de Skullgirls 2nd Encore — Foto: Divulgação/Carlton Beener/EVO

Veja, na tabela abaixo, como ficou a classificação do Top 8 do torneio:

EVO 2022 de Skullgirls 2nd Encore – Classificação Final Colocação Jogador País Personagens 1° SonicFox Estados Unidos Ms. Fortune, Annie e Robo Fortune 2° dekillsage Estados Unidos Filia, Big Band e Annie 3° penpen Japão Ms. Fortune, Annie e Robo Fortune 4° Cloud Estados Unidos Valentine, Cerebella e Double 5° WingZero Estados Unidos Filia 5° LazyBakeOven Estados Unidos Ms. Fortune e Eliza 7° Stuff Estados Unidos Painwheel, Cerebella e Robo Fortune 8º Dudeguy M.D. Estados Unidos Beowulf

Mortal Kombat 11: Ultimate

Foi no Mortal Kombat 11 que o Brasil teve os melhores resultados. Guilherme "GuiExceptional" Sartor encerrou sua participação na 25° colocação, enquanto Wellington "Konqueror249" Castro caiu na 9° colocação a apenas um passo do cobiçado Top 8. Quem chegou nessa fase final foi Bruno "KillerXinok" Henrique, que igualou o recorde brasileiro em torneios da EVO alcançado por Renato "Didimokof" Martins na EVO 2019 de Samurai Shodown. KillerXinok teve a oportunidade de superar o recorde, mas, em uma partida muito acirrada, caiu para Elhaan" Han Rashid" Rashid e encerrou sua histórica participação na 7° colocação.

O Top 8 seguiu e se destacou com a vitória de Denom "A F0xy Grampa" Jones sobre Dominique "SonicFox" McLean, um dos favoritos ao título, e pelo domínio dos gêmeos chilenos Nicolas "Nicolas" Martinez e Matias "Scorpionprocs" Martinez de apenas 17 anos. O norte-americano Curtis "Rewind" McCall tentou frustrar a festa chilena ao eliminar Nicolas na final da chave inferior, mas Scorpionprocs apareceu para se vingar de seu irmão na grande final e levar o título da EVO 2022 para o Chile.

3 de 10 Scorpionprocs, de apenas 17 anos, foi campeão da EVO 2022 de Mortal Kombat 11 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Scorpionprocs, de apenas 17 anos, foi campeão da EVO 2022 de Mortal Kombat 11 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

Na tabela abaixo, você confere a classificação completa do Top 8:

EVO 2022 de Mortal Kombat 11 – Classificação Final Colocação Jogador País Personagens 1° Scorpionprocs Chile Fujin, Kabal, Kung Lao e Liu Kang 2° Rewind Estados Unidos Kano, Kotal Kahn e Liu Kang 3° Nicolas Chile Kabal, Fujin e Kung Lao 4° A F0xy Grampa Reino Unido Robocop, Sub-zero, Kitana e Nightwolf 5° SonicFox Estados Unidos Joker, Cassie, Robocop e Shang Tsung 5° Han Rashid Estados Unidos Fujin 7° KillerXinok Brasil Spawn 8º KingGambler Estados Unidos Sub-zero

Melty Blood: Type Lumina

O Top 8 de Melty Blood: Type Lumina fez crescer ainda mais a antiga rivalidade entre Estados Unidos e Japão nos jogos de luta. Apesar de parecer que a festa iria para os donos da casa, o japonês Jing estava lá para assegurar o título para seu país. Sua jornada até a grande final se deu sem grandes sustos, com vitórias sobre Kiri na semifinal da chave superior e depois sobre Damian "Masoma" Fullbright na final da chave superior.

Em contrapartida, os outros dois representantes japoneses, "uncle_akkey" e "ul", não tiveram o mesmo desempenho e caíram rapidamente para os americanos. Após muitos duelos valendo a sobrevivência no torneio, Jing e Masoma se encararam novamente em uma eletrizante grande final que totalizou dez jogos muito equilibrados. Entre idas e vindas, Jing se sagrou campeão e garantiu a primeira taça do Japão na EVO 2022.

4 de 10 Jing (direita) comemora o título da EVO 2022 de Melty Blood: Type Lumina — Foto: Divulgação/Carlton Beener/EVO Jing (direita) comemora o título da EVO 2022 de Melty Blood: Type Lumina — Foto: Divulgação/Carlton Beener/EVO

O resultado completo do Top 8 você vê na tabela abaixo:

EVO 2022 de Melty Blood: Type Lumina – Classificação Final Colocação Jogador País Personagem 1° Jing Japão Hisui 2° Masoma Estados Unidos Vlov Arkhangel 3° Kiri Estados Unidos Noel 4° ScrawtVermillion Estados Unidos Mario Gallo Bestino 5° uncle_akkey Japão Shiki Tohno 5° ul Japão Shiki Tohno 7° Safe Estados Unidos Vlov Arkhangel 8º Lunar Estados Unidos Dead Apostle Noel

Granblue Fantasy: Versus

Se no Melty Blood: Type Lumina os jogadores japoneses tiveram dificuldades em conquistar o título, em Granblue Fantasy: Versus a situação foi diferente. Quatro jogadores do Japão ficaram nas quatro primeiras colocações da competição na EVO 2022. O melhor representante do ocidente no jogo foi o espanhol Mikel "Dragoi" Aramburu. Ele venceu o norte-americano Oscar "Shinku" Jaimes em seu primeiro compromisso no Top 8, mas não conseguiu superar "Ren" na fase seguinte.

Assim, o Top 8 seguiu somente com japoneses batalhando pela taça. Quem se saiu melhor foi "Gamera", que precisou escalar a chave inferior para chegar à grande final. No duelo contra "Tororo", ele conseguiu o reset na primeira série por 3–2 e aplicou um limpo 3–0 na série decisiva para conquistar o título.

5 de 10 Gamera (esquerda) é o campeão da EVO 2022 de Granblue Fantasy: Versus — Foto: Divulgação/KKT_Play/Global Sense Gamera (esquerda) é o campeão da EVO 2022 de Granblue Fantasy: Versus — Foto: Divulgação/KKT_Play/Global Sense

Veja os resultados do Top 8 na tabela a seguir:

EVO 2022 de Granblue Fantasy: Versus – Classificação Final Colocação Jogador País Personagens 1° Gamera Japão Djeeta 2° Tororo Japão Percival 3° Tako Japão Belial 4° Ren Japão Charlotta e Avatar Belial 5° Kamiki C Japão Beelzebub 5° Dragoi Espanha Belial e Avatar Belial 7° ZomBmu Estados Unidos Cagliostro 8º Shinku Estados Unidos Vira

Dragon Ball FighterZ

Conhecido por torneios com doses elevadas de emoção, Dragon Ball FighterZ não decepcionou na EVO 2022. Dessa vez, a rivalidade maior se deu entre França e Estados Unidos, países que tiveram o maior número de representantes no Top 8. Os jogadores franceses deram um verdadeiro show no palco principal da EVO 2022 e ocuparam três das quatro primeiras colocações da competição. No entanto, havia um jogador disposto a frustrar a festa da França em Las Vegas: Shamar "Nitro" Hinds.

O competidor de Nova Iorque iniciou sua campanha na chave superior derrotando simplesmente três jogadores franceses na sequência: Mohamed "Kayne" Sobti, Yonis "Yasha" e Marwan "Wawa" Berthe. O trio da França não desanimou e foi sobrevivendo à chave inferior. No final, restou Wawa para fazer o duelo contra Nitro na decisão. O francês buscou um belo reset de chave em 3–2 e confirmou a vitória em 3–1 na última série para se sagrar campeão e dar início à festa dos franceses e demais europeus na arena.

6 de 10 Wawa venceu Nitro na final para ficar com a taça da EVO 2022 de Dragon Ball FighterZ — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/EVO Wawa venceu Nitro na final para ficar com a taça da EVO 2022 de Dragon Ball FighterZ — Foto: Divulgação/Stephanie Lindgren/EVO

Confira a classificação completa e os times do Top 8 de Dragon Ball FighterZ:

EVO 2022 de Dragon Ball FighterZ – Classificação Final Colocação Jogador País Trio 1° Wawa França Gogeta (SSGSS), Vegito, Gohan (Adulto) 2° Nitro Estados Unidos Androide 21 (Jaleco), Goku (SSGSS), Androide 21 3° Yasha França Gogeta (SSGSS), Vegito, Androide 17 4° Kayne França Gogeta (SS4), Android 21 (Jaleco), Tenshinhan 5° Fenrich Japão Gogeta (SSGSS), Vegito, Androide 21 (Jaleco) 5° LegendaryyPred Estados Unidos Gohan (Jovem), Androide 21 (Jaleco), Androide 21 7° Zane Estados Unidos Zamasu (Fundido), Androide 21 (Jaleco), Beerus 8º Shanks Espanha Vegeta, Cell, Janemba

The King of Fighters XV

O jogo da SNK foi outro que contou com boas apresentações de jogadores brasileiros. Eric "FKang" Kang ficou com a 33° colocação entre mais de mil competidores, enquanto "Talbiops" caiu na 65° colocação. O Top 8 de The King of Fighters XV voltou a mostrar a força da franquia em território asiático e no México. Foram três jogadores de Taiwan, dois do México, um da Coreia do Sul e um do Japão que avançaram para a fase final na disputa pelo título da EVO 2022 de KOF XV.

Por sinal, não foi apenas nos números que Taiwan foi superior. Quando chegou a hora da verdade, os três representantes do país, ChiaHung "E.T" Lin, Chen "XiaoheyTW" Sui Yang e Chia-chen "ZJZ" Tseng, não tomaram conhecimento de seus adversários e ficaram no Top 3 da competição. O campeão foi ZJZ, que teve a atuação mais consistente dos três e bateu E.T na final com um sólido 3–1 para ficar com a taça.

7 de 10 ZJZ ficou com a taça da EVO 2022 de The King of Fighters XV — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports ZJZ ficou com a taça da EVO 2022 de The King of Fighters XV — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

Veja a classificação completa do Top 8 e os trios utilizados pelos jogadores:

EVO 2022 de The King of Fighters XV – Classificação Final Colocação Jogador País Trio 1° ZJZ Taiwan Kula, Krohnen, B.Jenet 2° E.T Taiwan Kula, B.Jenet, Krohnen 3° XiaoHeyTW Taiwan Benimaru, Rock, Kyo 4° Lacid Coreia do Sul Meitenkun, Shermie, Ash 5° Score Japão Yashiro, Chizuru, B.Jenet 5° Pako México Luong, Chizuru, Elisabeth 7° Mok Japão Kukri, B.Jenet, Krohnen 7° Seis Mx México Kula, Chizuru, Krohnen

Tekken 7

O Top 8 da EVO 2022 voltou a mostrar a força da Coreia do Sul e do Paquistão no Tekken 7. Com exceção de Vincent "Super Akouma" Homan, da França, e "Pinya", do Japão, os demais jogadores representavam essas duas nações e protagonizaram uma grande batalha pelo título da competição. Nesse enredo, havia também dois antigos campeões da EVO: Jae-Min "Knee" Bae, campeão da EVO 2013 de Tekken Tag Tournament 2, e Arslan "Arslan Ash" Siddique , campeão da EVO 2018 de Tekken 7.

Arslan teve um bom desempenho pela chave inferior e conquistou três vitórias em sequência até encontrar seu amigo e parceiro de treino no Paquistão Imran "Khan" is, que o eliminou ao derrotá-lo por 3–1. Já Knee teve uma campanha muito sólida pela chave superior e pouco se viu ameaçado por seus oponentes. Na grande final, reencontrou Khan, oponente que ele já havia derrotado na final da chave superior, e repetiu o mesmo 3–1 para ficar com a vitória.

8 de 10 Knee se sagrou campeão da EVO 2022 de Tekken 7 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Knee se sagrou campeão da EVO 2022 de Tekken 7 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

Na tabela abaixo, veja a classificação do Top 8 e os personagens utilizados pelos competidores:

EVO 2022 de Tekken 7 – Classificação Final Colocação Jogador País Personagem 1° Knee Coreia do Sul Feng 2° Khan Paquistão Geese 3° Arslan Ash Paquistão Zafina 4° JeonDDing Coreia do Sul Julia e Eddy 5° Super Akouma França Akuma 5° Meo-IL Coreia do Sul Geese 7° Pinya Japão Raven 8º Rangchu Coreia do Sul Julia e Panda

Street Fighter V: Champion Edition

Em um Top 8 com jogadores lendários como Daigo Umehara e Hajime "Tokido" Taniguchi, quem se destacou foi o jovem Masaki "Kawano" Kawano, considerado o melhor jogador com a personagem Kolin no momento. Seu excelente desempenho em torneios realizados no Japão e no restante da Ásia se repetiu na reta final da EVO 2022. Com vitórias sobre Tokido e Tsunehiro “gachikun” Hanamori, Kawano avançou pela chave superior até a grande final, onde seria o favorito a levar o título. No entanto, um jogador da casa tentaria frustrar sua festa e manter a taça nos Estados Unidos.

Derek "iDom" Ruffin, campeão mundial de 2019, chegou no Top 8 após uma longa jornada pela chave inferior. Na fase final, ele conseguiu passar por Nathan "Mister Crimson" Massol, Daigo Umehara, Tokido e Gachikun para finalmente chegar na grande final contra Kawano. Apesar da torcida ao seu favor, ajudando-o a fazer o reset da chave em 3–1, sua Laura não conseguiu superar a Kolin de Kawano, que fechou a série decisiva no último round possível em 3–2 para levar mais uma conquista ao Japão.

9 de 10 Kawano venceu iDom na grande final e ficou com o título da EVO 2022 de Street Fighter V — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Kawano venceu iDom na grande final e ficou com o título da EVO 2022 de Street Fighter V — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

Vale lembrar que o Brasil também foi bem representado na competição. Gustavo "Gust" Bernardes fez uma boa campanha e conseguiu levar seu E.Honda até a 49° colocação entre mais de 1,3 mil participantes. Na tabela abaixo, confira o resultado completo do Top 8 de Street Fighter V:

EVO 2022 de Street Fighter V – Classificação Final Colocação Jogador País Personagens 1° Kawano Japão Kolin 2° iDom Estados Unidos Laura e Poison 3° Gachikun Japão Rashid 4° Tokido Japão Luke e Urien 5° Daigo Umehara Japão Guile 5° Oil King Taiwan Seth e Rashid 7° Mister Crimson França Dhalsim 8º Justakid Estados Unidos Juri

Guilty Gear Strive

O torneio que fechou a EVO 2022 foi o de Guilty Gear Strive, que contou com mais de dois mil participantes. Tratou-se de uma competição sem um favorito definido, mas que surpreendeu com o passar de cada rodada. Seu Top 8 não foi diferente, já que muitos jogadores com condições reais de levar o título para casa, como William "Leffen" Hjelte, Kim "Daru_I-No" Jaewon, Julian "Hotashi" Harris, "Slash" e "Umisho". Por sinal, muitas partidas foram definidas em pequenos detalhes, mostrando que se tratou de um dos torneios mais equilibrado no evento.

Entre uma melhor de cinco partidas (MD5) e outra, os finalistas foram UMISHO, com seu Happy Chaos, e Slash, com sua May. UMISHO chegou na grande final pela chave superior e tinha a vantagem de poder perder uma série, mas não foi necessário usá-la. Slash bem que tentou, mas caiu por 3–2, e UMISHO ergueu a última taça da EVO 2022.

10 de 10 Umisho levou a taça do torneio de Guilty Gear Strive na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports Umisho levou a taça do torneio de Guilty Gear Strive na EVO 2022 — Foto: Divulgação/Astro Gaming Esports

A seguir, confira a tabela final do Guilty Gear Strive na EVO 2022:

EVO 2022 de Guilty Gear Strive – Classificação Final Colocação Jogador País Personagem 1° UMISHO Estados Unidos Happy Chaos 2° Slash Arábia Saudita May 3° Leffen Suécia Zato-1 4° Hotashi Estados Unidos Nagoriyuki 5° Daru_I-No Coreia do Sul I-No 5° PepperySplash Canadá Zato-1 7° TempestNYC Estados Unidos Leo 8º Bean Estados Unidos Chipp