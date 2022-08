Facebook Gaming terá app encerrado pela Meta em outubro; entenda o caso

O aplicativo Facebook Gaming , lançado em 2020 para celulares Android e iPhone ( iOS ), será encerrado pela Meta . De acordo com o comunicado divulgado na última segunda-feira (29) pela empresa, o app deixará de funcionar no dia 28 de outubro de 2022 e não estará mais disponível para download, tanto na Google Play Store , quanto na App Store . Apesar disso, a plataforma, que rivaliza com Twitch e YouTube Gaming nas transmissões ao vivo, continuará funcionando dentro do Facebook .

1 de 2 Aplicativo do Facebook Gaming será encerrado em outubro — Foto: Reprodução/Facebook Aplicativo do Facebook Gaming será encerrado em outubro — Foto: Reprodução/Facebook

Apesar de o aplicativo mobile estar próximo do fim, a versão para navegadores do Facebook Gaming seguirá funcionando. Lançada em 2018 como um concorrente direto da Twitch e do YouTube, a plataforma anunciou o app em 2020. Nesse mesmo ano, ela fechou uma parceria com a Mixer, da Microsoft, recebendo os criadores de conteúdo da plataforma da empresa de Bill Gates. Com isso, a MIxer encerrou suas atividades.

Em dezembro de 2021, o Facebook Gaming anunciou uma parceria com o jogador de futebol Neymar Jr. para ele realizar por lá as suas transmissões ao vivo. No entanto, a página do astro do PSG e da Seleção Brasileira na plataforma está vazia, o que pode significar também o fim do acordo do atleta com a empresa.

2 de 2 Neymar Jr. anunciou parceria com o Facebook Gaming em 2021 — Foto: Reprodução/Facebook Neymar Jr. anunciou parceria com o Facebook Gaming em 2021 — Foto: Reprodução/Facebook

Embora tenha aparecido para concorrer com as gigantes do setor, o Facebook Gaming é o serviço que mais vem sofrendo com a queda de audiência, de acordo com dados do Streamlabs. Após sofrer um salto de popularidade no período em que ocorreu a pandemia, a plataforma conta com números inferiores aos de suas principais concorrentes, tendo caído de 805 milhões de horas assistidas no primeiro trimestre de 2022 para 580 milhões nos três meses seguintes.

Com informações de The Verge e Techcrunch