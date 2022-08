Far Cry 6 ficará grátis para jogar em consoles e PC no final de semana

Far Cry 6 terá um final de semana gratuito em todas as plataformas a partir do dia 4 de agosto às 21h, horário de Brasília, até o dia 8 de agosto no mesmo horário. Jogadores já podem realizar o pré-carregamento do jogo para aproveitar ao máximo o período gratuito, onde poderão explorar a ilha de Yara, lutar contra um governo ditatorial com táticas de guerrilha e aproveitar vários de seus DLCs. Far Cry 6 fica grátis no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, através do Ubisoft Connect e Epic Games Store. Veja mais detalhes a seguir.