Feliz Dia dos Pais: Doodle do Google homenageia data comemorativa

O Dia dos Pais é o tema do Doodle exibido pelo Google neste domingo (14). A data está sendo homenageada por meio de um GIF na página principal do buscador, onde são simbolizados diferentes momentos de afeto entre pais e filhos – como dar as mãos, cozinhar e pintar. A ilustração aparece apenas no Brasil, país em que essa comemoração acontece hoje.

Vale lembrar que as imagens podem ser vistas tanto na versão para desktop quanto em celulares Android e iPhone (iOS). Também é possível compartilhar o GIF criado através do Facebook, Twitter ou e-mail. Para isso, basta clicar no botão ao lado do desenho e copiar o link criado pelo site.

Dia dos Pais 2022: Doodle do Google celebra data comemorativa através de GIF — Foto: Reprodução/Google

A origem do Dia dos Pais no Brasil está ligada ao publicitário Sylvio Bhering, ex-diretor do jornal O Globo, que estabeleceu o segundo domingo de agosto como essa data comemorativa. A partir de 1953, ano em que foi criada, a celebração ganhou uma grande importância no país.

A mesma ilustração foi exibida em outras homenagens de Dia dos Pais ao redor do mundo. Na semana passada, a data foi comemorada em Taiwan. Além disso, países como Uruguai, Bolívia e Itália também receberam o respectivo GIF.

Outros Doodles publicados no dia de hoje

Hoje é comemorado o 75º Dia da Independência no Paquistão. Para celebrar esse importante marco de independência do país, o Google exibe um Doodle que representa o Frere Hall, localizado em Karachi. Inicialmente construído para servir como prefeitura do local, o prédio se tornou um ponto turístico que abriga a maior biblioteca da cidade, com cerca de 70 mil conteúdos.

1 de 1 Doodle do Google celebra 75º Dia da Independência do Paquistão — Foto: Reprodução/Google Doodle do Google celebra 75º Dia da Independência do Paquistão — Foto: Reprodução/Google

