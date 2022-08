FIFA 22 fora do ar? Usuários relatam servidores instáveis

FIFA 22 está fora do ar na tarde desta terça-feira (22). Segundo relatos no Twitter, o game da EA Sports apresenta instabilidades nos seus servidores. O site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, aponta que o jogo de futebol começou a ter problemas por volta das 15h30. O portal da desenvolvedora do game informa que "algo está acontecendo com nossos serviços online", e que a EA trabalha para resolver o problema. O TechTudo entrou em contato diretamente com a empresa para entender as falhas. Até o momento do fechamento da matéria, no entanto, não tivemos um retorno.