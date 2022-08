FIFA 23 é vendido por menos de R$ 1 por engano na Epic Games Store

A Ultimate Edition do FIFA 23 é uma versão mais cara e garante acesso a itens de bônus no modo FIFA Ultimate Team, três dias de acesso antecipado e mais benefícios. A Electronic Arts , no entanto, surpreendeu ao informar através de um e-mail que irá honrar todas as compras. A informação foi confirmada por um representante da EA Sports ao site PC Gamer , apesar de não terem sido confirmadas quantas pessoas conseguiram adquirir o jogo por esse preço.

A versão para PC de FIFA 23 será a versão da próxima geração, a mesma lançada para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, diferentemente do que aconteceu no FIFA 22, quando os usuários do PC receberam uma versão baseada na geração do PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Este será também o último episódio da saga com o nome FIFA, já que a Electronic Arts irá encerrar sua parceria com a associação de futebol e seus futuros jogos se chamarão EA Sports FC.