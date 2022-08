FIFA 23: FUT reformula Química do time e traz novas opções de gameplay

O FIFA 23 terá um Ultimate Team, famoso FUT, reformulado para a nova temporada. O modo de jogo terá novidades envolvendo tanto a construção do time, mexendo diretamente na forma com que se aumenta a Química entre os jogadores, quanto com novas opções de gameplay, sobretudo single-player. A chegada do crossplay também é uma mudança interessante, que deve diminuir o tempo de matchmaking, assim como os novos Icons e Heroes, recém-aposentados que darão as caras no Ultimate Team.

A EA também promete mais itens para personalizar estádios e até mesmo temas comemorativos ao longo do ano. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o FUT em FIFA 23. Vale ressaltar que o jogo chega em 30 de setembro para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Novo sistema de Química

A EA reformulou o sistema de Química do time em FIFA 23. Agora, não é mais necessário escolher jogadores por posição e combiná-los de acordo com as linhas presentes em cada formação. O usuário poderá, por exemplo, ter três atacantes de países e ligas diferentes em um sistema 4-3-3 com o máximo de Química, algo impossível nas últimas edições. Isso foi possível com a extinção da lógica de ligações entre posições próximas, e a promessa é de uma montagem mais intuitiva e menos punitiva.

Na apresentação do modo à imprensa, a EA reforçou que algumas posições acabavam com suas relações excluídas no sistema anterior. Dois laterais do mesmo time, por exemplo, não somavam à Química da equipe, apesar de, na vida real, o entrosamento entre eles fazer toda a diferença.

Agora, são três níveis no quesito, que vão ser definidos de acordo com a quantidade de jogadores com alguma relação na equipe. Se você adicionar dois atletas do mesmo clube, por exemplo, o primeiro ponto de Química já será preenchido. Já quanto às ligas e nacionalidades, são necessários três atletas congruentes para somar um ponto no quesito geral.

Com as mudanças, cada jogador precisa ter os três pontos completos para atingir seu potencial máximo, e não necessariamente ter outros atletas relacionados em posições próximas. Outro ponto que facilita bastante é o fim do efeito negativo ao mudar de posição, permitindo usar um jogador improvisado sem prejudicar o entrosamento da equipe. Segue sendo possível trocar sua função de origem para melhora a Química de forma independente.

Os Ícones e Heróis, categoria com nomes clássicos, mas recentes do futebol internacional, também têm papel importante nesse novo sistema. Se antes, as peças apenas facilitavam o entrosamento, agora elas têm nível máximo quando estão na posição correta, mas também equivalem a dois jogadores em relação à liga e nacionalidade.

A EA aproveitou para apresentar os primeiros Heróis disponíveis: Ricardo Carvalho, Park Ji-sung e Yaya Touré. Vale lembrar que rumores apontam ainda a presença de alguns craques do futebol nacional entre os Ícones, como Zico e Jairzinho, entre outros.

FUT Moments, estádios e mais

Outra novidade que chama atenção é a nova opção de gameplay, FUT Moments. De acordo com a EA, essa é uma saída para quem não tem muito tempo para jogar partidas completas ou finalizar Desafios de Montagem de Elenco para evoluir seus times. A ideia lembra um modo de jogo presente em edições anteriores do FIFA, que trazia prévias de partidas da vida real com momentos históricos, como uma virada no último minuto ou um empate jogando apenas metade do segundo tempo.

Para trazer isso ao Ultimate Team, a ideia é mesclar esses momentos à sua equipe. Um exemplo dado pela EA foi o evento "Rise of Mbappé", destacando um gol importante do jogador feito pelo Mônaco, no início da carreira. Você entra no meio da partida, e precisa repetir o que fez o atleta, e pode repetir quantas vezes forem necessárias. A proposta permite uma gameplay mais rápida e direta para conquistar pontos e progredir no FUT.

Além disso, também chegam novidades relacionadas aos estádios, permitindo customizar as arenas com luzes das cores do time, adicionar coberturas diferentes, além de contar com novos cantos de torcida, músicas, entre outros exemplos. A EA também garantiu temas comemorativos ao longo da temporada, incluindo itens em geral e cartas especiais, como já acontece em outras edições do FIFA.

