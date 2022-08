FIFA 23 junta VOLTA e Pro Clubs para atualizar modos multiplayer

FIFA 23 , que chega no próximo dia 30 de setembro, terá uma novidade interessante para os modos VOLTA e Pro Clubs, ambos focados em multiplayer. Se o “novo FIFA Street” ganhou uma pegada mais arcade no FIFA 22 , agora ele terá integração com o Pro Clubs. Já o modo voltado para partidas de até 11v11 online vai permitir o uso do mesmo avatar, com todos os itens comprados no VOLTA (fora uniforme, claro), incluindo tatuagens, cabelo, entre outros.

Também ficam disponíveis minigames que vão valer pontuação nos dois modos de jogo para subir o overall dos jogadores, e o mesmo vale para as opções de jogo do VOLTA. A EA também prometeu melhorias no matchmaking, a presença do HyperMotion 2 nas partidas, entre outros destaques. Confira a seguir mais detalhes sobre a integração e a presença dos modos no próximo game da franquia. Vale lembrar que o título chega em 30 de setembro para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

1 de 2 FIFA 23 vai oferecer integração entre o modo VOLTA e o Pro Clubs — Foto: Divulgação/EA FIFA 23 vai oferecer integração entre o modo VOLTA e o Pro Clubs — Foto: Divulgação/EA

A grande novidade é a relação mais próxima entre os dois modos de jogo. A intenção de transformar o VOLTA em algo mais voltado para o multiplayer online ficou bem explícita já no FIFA 22, quando a EA retirou algumas opções de gameplay do “street”, incluindo o Arcade para partidas online, cada um com seu jogador. Ali, os atletas também “perderam” suas posições, ganhando qualidades que pudessem ser usadas em todas as formas de jogo do VOLTA. Já o Pro Clubs seguiu sua proposta tradicional sem muitas mudanças, sendo utilizada no cenário competitivo, inclusive.

Agora, essa integração vai permitir o compartilhamento de avatares, itens e, sobretudo, pontuação. O jogador se desenvolve tanto no Pro Clubs quanto no VOLTA, ganhando pontos tanto em minigames quanto em partidas tradicionais ou mesmo nos Skill Games, treinamentos que vão valer XP para quem não tiver muito tempo para jogar. Ao final das disputas, também será possível ver os melhores do jogo perfilados e suas pontuações, algo comum em games multiplayer, em geral.

2 de 2 FIFA 23 embarga de vez na ideia de um modo VOLTA multiplayer, algo que já estava encaminhado na versão de 2022 do game — Foto: Divulgação/EA FIFA 23 embarga de vez na ideia de um modo VOLTA multiplayer, algo que já estava encaminhado na versão de 2022 do game — Foto: Divulgação/EA

O modo “street” também terá novidades próprias, como o VOLTA Stadium, com mais espaço e gols maiores, o que deve levar a partidas com placares mais elásticos. Chega ainda uma nova habilidade, a signature, que permite pulos altos e colaços de cabeça, bicicleta e outros chutes aéreos. Seguem ainda os perks, vantagens obtidas ao longo das partidas que permitem melhorias pontuais, além do VOLTA Arcades, com minigames que valem pontuação também no Pro Clubs.