FIFA 23: modo Carreira terá vida pessoal de jogadores e técnicos reais

FIFA 23 terá mudanças importantes envolvendo futebol feminino e até duas Copas do Mundo , mas não deve mexer tanto em um modo clássico da franquia: o Carreira. Tanto na opção de controlar um único jogador quanto na de técnico, o game reservou novidades pontuais envolvendo aspectos visuais e extracampo. Entre elas, vale destacar a possibilidade de gerenciar a vida pessoal dos atletas e também a presença de treinadores reais entre as opções para jogar a carreira.

Envolvendo o jogo em si, também pesam a presença de três tipos de jogador para traçar suas características, além da presença de análises mais aprofundadas a respeito de contratações. Confira a seguir mais detalhes sobre o que muda no modo Carreira.

Como jogador

A principal novidade do Carreira para quem curte traçar seu caminho como jogador é a nova métrica para estilos de jogo. Em sistema que lembra o antigo modo A Jornada, que contava a história do atleta fictício Alex Hunter nos FIFA 17, FIFA 18 e FIFA 19, agora é possível regular três novas divisões para definir as qualidades do seu avatar.

Maverick representa quem domina o campo, aproveitando oportunidades para fazer gols e levantar o time nos jogos, enquanto Virtuoso é aquela característica de quem distribui o jogo com qualidade e inteligência. Por fim, Heartbeat é o jogador incansável, característica que deve ser interessante para volantes “box-to-box”, por exemplo. As três ficam presentes e podem ser modificadas ao longo da carreira por meio de um sistema de pontos que soma aos atributos de acordo com suas ações nas partidas.

Esses aspectos vão influenciar a personalidade do jogador, que também se moldará a partir de outro fator importante: o extracampo. No FIFA 23, será possível gerenciar atividades, gastos e mais variáveis da vida pessoal do atleta. Vale lembrar que essas decisões vão influenciar positiva ou negativamente. Além de escolher realizar festas ou sair, outro ponto controlável no novo jogo é o aspecto financeiro, permitindo investir, escolher como gastar, entre outras atividades.

Novidade na simulação e momentos-chave

No FIFA 23, segue sendo possível simular as partidas, seja direto para o resultado ou observando as movimentações em campo, fazendo substituições, mas sem participar do jogo em si. Isso vale tanto para jogadores quanto para técnicos, e ajuda bastante na fluidez da carreira, que às vezes pode ficar estagnada pela falta de tempo para controlar a equipe em partidas menores, por exemplo.

A diferença, portanto, é bem específica: agora será possível controlar o time (ou o jogador) em campo apenas durante alguns destaques da partida, como um ataque adversário, uma grande chance do seu time, entre outros exemplos. Dessa forma, o jogador volta a campo para realizar essa ação e, depois, pode retornar à simulação para seguir acompanhando de fora. Segundo a EA, será possível controlar como e quando entrar em cena nessa nova situação.

Outra mudança importante é a inclusão de mais momentos-chave, algo comum na Master League, modo equivalente do “descontinuado” PES. Agora, o Carreira terá algumas cenas de apresentação de novas contratações, chegada do jogador ao time titular, saída de alguma estrela da equipe, entre outros exemplos.

E como treinador?

Além dessas novidades de simulação e os momentos-chave, que também valem para a opção de controlar uma equipe inteira, a EA destacou os novos menus, com designs diferentes e dando destaque a coletivas de imprensa e ao hub do elenco, prometendo maior fluidez ao controlar o dia a dia. Também estará presente uma análise mais aprofundada das opções de transferência, comparando resultados financeiros e esportivos conquistados com as movimentações.

A “grande” novidade é a inclusão de treinadores reais entre as opções ao começar o modo Carreira (algo que também já acontecia no finado PES, com direito a Zico e o atual Senador da República, Romário). De divertido, fica o fato de você poder controlar um Liverpool com o Pep Guardiola ou levar o Xavi para o futebol sul-americano, por exemplo.

