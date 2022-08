FIFA 23 não terá Brasileirão e times seguem com jogadores genéricos

O FIFA 23 não terá mais o Campeonato Brasileiro (Liga do Brasil, em edições anteriores). Dessa forma, o futebol nacional será representado apenas pelas equipes classificadas para as competições da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana), mas, ainda assim, sem jogadores reais no elenco. O mesmo acontece com as duas equipes da Seleção Brasileira, masculina e feminina, o que só deve mudar com os updates das Copas do Mundo de 2022 e 2023, respectivamente.