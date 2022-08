FIFA 23: tudo que você precisa saber sobre o próximo jogo da franquia

A capa do FIFA 23 é estrelada por Mbappé, craque francês, e Sam Kerr, jogadora da seleção feminina da Austrália. A EA também confirmou mudanças no Modo Carreira e no Ultimate Team, e promete uma jogabilidade mais realista, assim como ligas do futebol feminino, novas opções de gameplay no Ultimate Team e duas Copas do Mundo. Já o preço inicial do título será de R$ 298. A seguir, veja a galeria de fotos com as principais novidades sobre o FIFA 23 reveladas até agora.