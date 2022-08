FIFA 23 vaza no Xbox e usuários conseguem acessar jogo completo

O FIFA 23 foi liberado de forma acidental em sua versão completa para jogadores do Xbox nesta terça-feira (30). O jogo será lançado oficialmente apenas no dia 30 de setembro, mas, segundo relatos divulgados no Twitter , os fãs da franquia que realizaram a compra na pré-venda e o pré-carregamento do game tiveram acesso à versão completa de forma antecipada. Os compradores puderam experimentar o simulador de futebol durante algumas horas, conferindo até mesmo novidades de escalação, uniformes e o modo FIFA Ultimate Team, majoritariamente online.

O acesso antecipado para quem comprou a pré-venda em outras plataformas também parece ter sido liberado, ainda que isso não tenha sido confirmado. Trechos de gameplay foram publicados em vídeos no Twitter e no YouTube.

Relatos nas redes sociais mostram, por exemplo, imagens do terceiro uniforme de alguns times, como Atlético de Madrid e Liverpool. Além disso, tweets revelam também a classificação de habilidade de alguns jogadores no FIFA Ultimate Team. Destaque para Messi, Mbappé, Benzema e Lewandoski, que seriam os únicos com 91 (de 100); os brasileiros Neymar, Marquinhos e Vini Junior teriam, respectivamente, 89, 88 e 86 na pontuação geral.

Esta não é a primeira vez que um engano acaba prejudicando os planos da EA com seu novo FIFA 23. Há poucos dias, o game foi oferecido acidentalmente com desconto de 99,86% na Epic Games Store da Índia, em sua versão Ultimate. A FIFA concedeu o desconto para quem aproveitou, antes de retornar ao preço normal.

FIFA 23 chega em todas as plataformas em setembro

FIFA 23 será lançado em 30 de setembro. O valor da versão para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S será de R$ 338. Já o game para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store) custará R$ 298. Uma edição para Nintendo Switch também está programada, com gráficos e propostas mais simples, custando R$ 199. O jogo também terá crossplay entre todas as plataformas da mesma geração, como Xbox Series X e PS5 (com exceção do Switch).

A capa do jogo desta vez é estrelada por Mbappé, craque francês, e Sam Kerr, jogadora da seleção feminina da Austrália. O game terá ainda mudanças no Modo Carreira e no FUT, com jogabilidade mais realista, além de adições nas ligas femininas e duas Copas do Mundo.

Com informações de IGN, Eurogamer

