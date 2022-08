Fluxo anuncia line-up de CS:GO com felps e WOOD7 e mira no Major do Rio

O Fluxo, uma das maiores organizações de esports do Brasil, anunciou nesta terça-feira (9) sua entrada no Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), jogo de fps da Valve. A novidade foi revelada em um evento presencial em São Paulo, com os fundadores Bruno "Nobru" Goes e Lúcio “Cerol” dos Santos e o sócio Gabriel “Bak” Lessa. A iniciativa é a primeira no projeto de expansão do Fluxo para outros jogos competitivos e, segundo Bak, a proximidade com do Major do Rio foi a oportunidade perfeita. Entre os jogadores do time estão João Cabral "felps" Vasconcellos e Adriano 'WOOD7' Cerato.