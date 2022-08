Fortnite: GeForce Now dá recompensa para players; saiba como jogar

Para jogar Fortnite no GeForce Now, você precisa fazer o login no serviço. No Brasil, há um plano gratuito, mas com limitações nas sessões de jogo e no acesso. Ao mesmo tempo, o serviço possui planos pagos de um mês ou de seis meses que contam com alguns benefícios a mais, como prioridade para o acesso aos servidores e sessões de jogo mais extensas, e custam um valor mínimo de R$ 57,68 mensais.