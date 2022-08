Free Fire: como assistir ao show de Justin Bieber no aniversário de 5 anos

O show virtual de Justin Bieber no Free Fire acontece neste sábado (27). O cantor vai apresentar a música "Beautiful Love (Free Fire)", que será lançada somente no dia 30 de agosto. Este será o primeiro show a ser realizado dentro do Battle Royale da Garena e marca o ponto alto do evento de comemoração ao aniversário de cinco anos do game, que teve como foco a parceria global com o cantor. Por sinal, esse feat também rendeu a criação do personagem J. Biebs, que estará disponível gratuitamente no mesmo dia do show. Veja, a seguir, como fazer para assistir ao evento.

1 de 1 Justin Bieber no 5º Aniversário do Free Fire — Foto: Divulgação/Garena Justin Bieber no 5º Aniversário do Free Fire — Foto: Divulgação/Garena

Para assistir à apresentação de Justin Bieber, é necessário baixar alguns recursos que estão disponíveis no Free Fire desde a última quarta-feira (24). Eles podem ser encontrados no centro de downloads do game, já prontos para baixar e deixar tudo encaminhado para acompanhar a apresentação no sábado. Vale destacar que, ao fazer o download, você ganhará algumas recompensas. A Garena não divulgou tantas informações sobre o show, mas é esperado que seja uma experiência bastante imersiva, com emotes diversos e minigames.

A Garena também divulgou uma prévia e mais alguns detalhes a respeito do lançamento da música do cantor. No dia 30 de agosto, a canção estará disponível para plataformas como Spotify e Amazon Prime Music. No dia seguinte, haverá uma prévia do clipe, que será lançado oficialmente no dia 3 de setembro.

O evento de aniversário do Free Fire teve início ainda no mês de julho e trouxe ao Battle Royale muitas mudanças na interface, com destaque para a logo, alterações na gameplay, o relançamento da skin Top Criminal, o mapa Nova Terra e o modo de jogo Cizânia Androide, além de muitas recompensas para os jogadores.

A parceria global com Justin Bieber foi anunciada no mesmo mês como o principal destaque das comemorações. Com isso, o cantor se juntou a outros famosos que fizeram colaborações com o Battle Royale, como o DJ Alok, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo e a cantora brasileira Anitta.

Embora seja o primeiro show virtual no Free Fire, essas apresentações não são novidade no mundo dos Battle Royales. O Fortnite, em especial, já acumula diversos eventos semelhantes e com artistas já consagrados no meio musical. Entre eles, podemos citar o DJ e produtor Kaskade e o rapper brasileiro Emicida.