Free Fire: Justin Bieber compartilha imagens do seu personagem em ação

Justin Bieber divulgou em suas redes sociais, neste sábado (20), um trailer cinemático de seu personagem de Free Fire, que chegará ao jogo no dia 27 de agosto. O cantor celebra uma parceria feita com a Garena para comemorar o aniversário de cinco anos do Battle Royale. No vídeo, é possível observar Bieber fugindo de inimigos com a ajuda de Shiro, Moco e outros personagens. No fim, ele consegue repelir a ameaça e aparece em cima de um palco sendo ovacionado pelos demais. A cena remete ao show que acontecerá dentro do jogo no mesmo dia do lançamento do personagem, onde os jogadores poderão ouvir uma música exclusiva feita para celebrar a união, chamada de “Beaufitul Love”.