Galaxy Buds 2 Pro é anunciado pela Samsung; saiba preço e detalhes

O Galaxy Buds 2 Pro finalmente é apresentado pela Samsung nesta quarta-feira (10), depois de muita especulação sobre o fone de ouvido sem fio da marca. O aparelho custa US$ 229 nos Estados Unidos, o que dá R$ 1.160 pelo câmbio do dia. O preço no Brasil é mantido em segredo, mas deve ser revelado em 23 de agosto. O rival dos AirPods está 15% mais compacto do que na geração anterior, do Galaxy Buds Pro original, segundo informações apresentadas no evento Unpacked 2022.