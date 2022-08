Galaxy Buds 2 Pro: tudo que muda no fone premium da Samsung

Galaxy Buds 2 Pro é a nova geração do fone de ouvido sem fio top de linha da Samsung . Anunciado na quarta-feira (10), durante o Unpacked 2022 , o dispositivo apresenta design mais compacto, cancelamento ativo de ruídos , áudio 360 e novo codec. Além disso, o fone agora conta com a mais recente versão do Bluetooth , a 5.3, que tende a apresentar melhorias na conectividade. O preço oficial do produto no Brasil ainda não foi divulgado, mas ele custa US$ 229 nos Estados Unidos — cerca de R$ 1.164 na conversão direta, sem impostos.

O novo Galaxy Buds 2 Pro inclui áudio de 24 bits com dispositivos compatíveis, o que promete reproduzir sons mais imersivos e músicas com mais detalhes. A seguir, veja as novidades do Galaxy Buds 2 Pro, o novo fone da Samsung.

Galaxy Buds 2 Pro mantém ponteiras de silicone e promete encaixe ergonômico nos ouvidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Design

O novo fone de ouvido mantém o visual minimalista com ponteiras de silicone do Galaxy Buds Pro, sendo projetado para otimizar a autonomia de uso. Segundo a Samsung, o dispositivo é ainda mais confortável que sua versão original, e tende a ser utilizado por mais horas sem incomodar o bem estar do usuário. Paralelamente ao maior conforto, as dimensões do novo fone são cerca de 15% menores, com 1,9 x 2,1 x 1,8 cm. O peso acompanha a redução do volume, já que ele tem 5,5 g — em comparação aos 6,3 g do primeiro fone da linha.

Disponível nas cores preto, branco e violeta, o Galaxy Buds 2 Pro ganhou acabamento fosco em sua estrutura, o que proporciona uma aparência mais premium. Além disso, conforme sugere a fabricante, mais de 90% do plástico do dispositivo são oriundos de materiais recicláveis.

O design ainda inclui a mesma certificação de resistência à água que o seu antecessor, a IPX7. Esse detalhe livra o usuário de preocupação em relação a gotículas de chuva ou de suor.

Áudio

Novo visual do Galaxy Buds 2 Pro possui acabamentos foscos nos fones e no estojo de recarga — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como é possível observar naa ficha técnica, o Buds Pro 2 tem áudio de 24 bits — mas apenas se for utilizado junto a outros dispositivos compatíveis da Samsung. Esse detalhe tende a fazer com que o fone reproduza sons mais imersivos e músicas com mais profundidade, sendo este um diferencial positivo do novo fone.

Em termos de conectividade, o Galaxy Buds 2 Pro evoluiu em relação ao seu antecessor. O Galaxy Buds Pro contava com a versão 5.0 do Bluetooth, mas o novo dispositivo já possui a variante 5.3 da tecnologia.

Outro fator que contribui com a melhoria sonora é a presença do novo codec da Samsung, o SSC HiFi (Samsung Seamless Codec), o que possibilita que o fone entregue mais dados sonoros do que o Buds Pro. Entretanto, o novo codec só é compatível com smartphones Galaxy com One UI 4.0 ou superior, como os celulares — também na anunciados na Unpacked 2022 — Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Isso significa que celulares sem essas especificações terão áudio de 16 bits.

Recursos

Versão do Bluetooth do antecessor, o Galaxy Buds Pro, era a 5.0 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Um dos grandes pontos positivos da linha Buds Pro é o cancelamento ativo de ruídos (ANC). O recurso recebe as ondas sonoras externas — isto é, os ruídos do ambiente em que você está — e produz novas ondas com a mesma amplitude. O resultado é o bloqueio dos sons de fora e, consequentemente, maior imersão do usuário à musica ou ao podcast que ouve. No Galaxy Buds 2 Pro, segundo informa a Samsung, o ANC melhorou cerca de 40% em relação ao seu antecessor.

Uma tecnologia muito útil que se manteve na nova versão do dispositivo é a detecção de voz. Com o recurso, não é preciso diminuir o volume da música caso você queira falar com alguém: basta iniciar o diálogo e o fone reconhecerá a sua voz e entrará em modo ambiente. O áudio 360 é outra tecnologia que também está presente na primeira versão do produto. No novo aparelho, mantém-se a proposta de efeitos sonoros e instrumentais com qualidade de cinema, além de também contribuir com a imersão do usuário ao conteúdo escutado.

Compatível com smartphones Android O (8) ou superior com mais de 1,5 GB de RAM, o Buds 2 Pro ainda possui sensores de acelerômetro, giroscópio, proximidade, saguão, toque e unidade de captura de voz. Alguns recursos do fone de ouvido, no entanto, podem não funcionar com celulares de outras marcas.

Estojo de recarga do Galaxy Buds 2 Pro garante 29 horas de bateria — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Bateria

A autonomia da bateria do fone de ouvido se mantém a mesma no Galaxy Buds 2 Pro. Com capacidade de 61 mAh, os fones prometem cinco horas de uso com o cancelamento ativo de ruídos. Com o recurso sonoro desligado, é possível utilizar o dispositivo por oito horas.

Já o estojo de recarga da bateria possui 515 mAh, o que garante de até 29 horas de recarga com o ANC desligado. O conjunto ainda inclui carregamento sem fio.

Preço e Unpacked 2022

O aparelho foi anunciado com o preço original de US$ 229 nos Estados Unidos, o equivalente a cerca de R$ 1.164 na conversão direta, sem os impostos. No entanto, ainda não se sabe o preço que os consumidores brasileiros vão pagar, visto que ele só deve anunciado no dia 23 de agosto.

O Unpacked 2022 também marcou o lançamento da nova geração das linhas de celulares dobráveis Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. O preço oficial dos novos smartphones no Brasil também será divulgado em 23 de agosto. Os novos wearables Galaxy Watch 5 e o Galaxy Watch 5 Pro também foram apresentados no evento.

