Galaxy estreia função que protege fotos íntimas na assistência técnica

A Samsung anunciou uma nova função para celulares Galaxy que ajuda a proteger as fotos, vídeos e documentos do usuário quando o smartphone for para a assistência técnica. O Modo Reparo permite ainda que donos dos dispositivos da marca escolham seletivamente quais dados podem ser acessado por terceiros. Nesse sentido, esse recurso configura o telefone para proteger os arquivos e restringe as informações durante o conserto. A tecnologia ganhou o divertido apelido de pro-nude nas redes sociais.