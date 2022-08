Galaxy M13 já tem desconto de R$ 500; veja ficha técnica e se vale a pena

O Galaxy M13 é um celular Samsung com ficha técnica básica que está à venda no Brasil e se destaca pela telona de 6,6 polegadas e pela câmera principal capaz de tirar fotos de até 50 megapixels. Já a bateria aguenta até dois dias longe de tomada, de acordo com a fabricante. Além disso, o smartphone que teve lançamento em julho de 2022 sai de fábrica com a interface One UI Core 4.1, que é mais customizada do que versões anteriores.

Nas linhas a seguir, conheça todos os detalhes sobre o sucessor do Galaxy M12, que é vendido em três cores: verde, azul e cobre. O Galaxy M13 chegou às lojas pelo preço sugerido de R$ 1.799 e atualmente é ofertado por R$ 1.299 no site da Amazon — uma queda de R$ 500.

2 de 8 É possível personalizar o Galaxy M13 com a interface One UI Core 4.1 — Foto: Divulgação/Samsung É possível personalizar o Galaxy M13 com a interface One UI Core 4.1 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy M13

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2408 pixels)

Painel da tela: PLS LCD

Câmera principal: Principal de 50 MP + ultra wide de 5 MP + sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 12 + One UI Core 4.1

Processador: Exynos 850 (octa-core de até 2 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm

Peso: 192 gramas

Cores: verde, azul e cobre

Lançamento: julho de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.799

Preço atual: R$ 1.299

Tela e design

3 de 8 Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M13 tem tela de 6,6 polegadas, resolução Full HD+ (1080 x 2408 pixels) e tecnologia PLS LCD — a mesma presente no displays da linha na geração anterior. Essa combinação fornece ao aparelho uma densidade de apenas 266 PPI, o que pode desagradar usuários mais exigentes para o consumo de filmes no streaming e jogos. A taxa de atualização apresenta 90 Hz.

Em relação ao design, o Galaxy M13 vem com uma cara nova. O aspecto minimalista é bastante presente nas bordas suaves e arredondadas e no conjunto fotográfico. O corpo do celular é todo construído em plástico, e a tela apresenta a câmera frontal localizada em um furo central. Na parte de trás do celular, o bloco de câmera está organizado verticalmente em um retângulo pouco ressaltado na mesma cor do aparelho.

Câmera do Galaxy M13

O Samsung Galaxy M13 tem um sistema triplo de câmeras com foco automático e zoom digital de dez vezes. A câmera principal traz 50 MP. A ultra wide de 123º consegue fazer registros com maior ângulo de visão, enquanto o sensor macro é responsável pelos detalhes das imagens capturadas de perto. Já o sensor de profundidade consegue capturar imagens no modo retrato, e a câmera de selfie, por sua vez, possui 8 MP.

4 de 8 Com o efeito bokeh na Câmera Frontal, o usuário consegue selfies desfocadas — Foto: Divulgação/Samsung Com o efeito bokeh na Câmera Frontal, o usuário consegue selfies desfocadas — Foto: Divulgação/Samsung

O conjunto é organizado da seguinte maneira:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Sensor de Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 8 MP (f/2.2)

O smartphone apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, modo noturno, modo panorâmico e LED flash. As filmagens atingem apenas a resolução Full HD a uma velocidade de 30 FPS.

Desempenho e processador

5 de 8 O Galaxy pesa 192 gramas — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy pesa 192 gramas — Foto: Divulgação/Samsung

Este Galaxy apresenta um processador de fabricação da própria Samsung, um Exynos 850 de oito núcleos que operam a uma frequência de até 2 GHz. O chip deve permitir ao usuário realizar tarefas básicas sem engasgos.

O smartphone da Samsung ainda trabalha em conjunto com uma memória RAM de 4 GB. Quanto ao armazenamento interno, o Galaxy M13 possui 128 GB e traz a disponibilidade de expansão com cartão micro SD em até 1 TB.

Bateria da Samsung

6 de 8 A memória interna traz 128 GB com a possibilidade de expansão — Foto: Divulgação/Samsung A memória interna traz 128 GB com a possibilidade de expansão — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos principais destaques do smartphone é a bateria de 5000 mAh — essa capacidade deve proporcionar ao usuário grande autonomia. A depender do uso, o aparelho pode ficar até dois dias longe da tomada.

A Samsung afirma que o telefone deve ser capaz de atingir até 19 horas de reprodução de vídeo contínuo e até 20 horas de conectado à internet . Nesse sentido, este componente é comparável aos dispositivos de categoria premium, desta e de outras marcas. Vale mencionar ainda que o Galaxy tem suporte para carregamento rápido de 15 W.

Versão do Android e recursos adicionais

7 de 8 Galaxy M13 também está disponíel na cor cobre — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 também está disponíel na cor cobre — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M13 sai de fábrica rodando Android 12 e UI 4.1. O sistema do Google permite usar recursos como gravação de tela, captura de tela rolável, notificações em formato de bolha e maior proteção de dados. A nova versão da interface da Samsung traz mais opções para personalizar o aparelho com o gosto do usuário do que edições anteriores.

O smartphone conta com o sistema de som Dolby Atmos, cuja proposta é reproduzir o áudio dando a sensação de que o som vem de diferentes direções. Apresenta também, reconhecimento facial, sensor de impressão digital posicionado no botão de liga/desliga, GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0 e internet LTE, com 4G a 300 Mb/s de velocidade.

Preço do Galaxy M13

8 de 8 Galaxy M13 traz tela de 6,6 polegadas FHD+ — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 traz tela de 6,6 polegadas FHD+ — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M13 foi lançado no mercado brasileiro em julho de 2022. O preço inicial do smartphone era de R$ 1.799, contudo já pode ser encontrado no varejo online com desconto de até R$ 500. O M13 está disponível por R$ 1.299 na Amazon.

Outro detalhe importante é o fato de o fabricante divulgar que o modelo não será vendido em lojas físicas. O dispositivo, portanto, poderá ser comprado diretamente em lojas virtuais.

Com informações de Samsung

