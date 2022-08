Galaxy S8 e Galaxy S7 recebem correção para problema no GPS

Atualmente, a fabricante sul-coreana tem um dos mais robustos programas para atualizações de software do mercado – após anos de críticas. Smartphones de 2021 ou mais recentes, como a linha Galaxy S21 e posterior, receberão quatro atualizações do sistema Android e cinco anos de atualizações de segurança.

O Galaxy S7 e o Galaxy S7 Edge estão recebendo uma atualização com a versão de firmware G93xFXXU8EVG3. Esses aparelhos foram atualizados pela última vez em novembro de 2020. A série Galaxy S8, por sua vez, também está recebendo uma atualização com a versão de firmware G95xFXXUCDVG4 após o lançamento da última atualização oficial em abril de 2021.

Em ambos dos modelos, as atualizações trazem uma correção de GPS. Isso significa que esse problema era importante o suficiente para exigir uma nova atualização para dispositivos já fora de linha. Com isso, a estabilidade do GPS vai ser melhorada.

Nenhuma das correções traz o mais recente patch de segurança para aparelhos com Android. Portanto, por mais que a marca tenha surpreendido a todos, os consumidores com smartphones antigos ainda deveriam considerar a troca do aparelho para ter as mais atuais defesas cibernéticas.