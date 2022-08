Galaxy Watch 5 é anunciado com bateria para três dias na versão Pro

A Samsung revelou o novo Galaxy Watch 5 nesta quarta-feira (10), durante o evento ao vivo Unpacked 2022, que também apresentou os dobráveis Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 . O smartwatch vem com chip dual-core Exynos W920 de 1,18 GHz, o mesmo do Watch 4 lançado em 2021, e está disponível em dois modelos: o Watch 5 na versão Bluetooth ou LTE, e o Watch 5 Pro, com caixa maior e bateria ainda mais robusta, que pode durar até três dias. Os preços começam em US$ 279,99, ou R$ 1.416, de acordo com a cotação atual do dólar, sem os impostos.

A linha Galaxy Watch 5 possui 16 GB de armazenamento interno, 1,5 GB de memória RAM e GPS integrado. Os novos vestíveis oferecem conexão Wi-Fi, além de resistência a poeira e água no padrão IP68. As maiores diferenças entre o modelo de entrada e o Pro são o tamanho, a bateria e o acabamento — com material de titânio e tela de safira com 29 GPa, que tende a ser mais resistente do que a tela do Watch 5 padrão, com 24 GPa.

2 de 3 Galaxy Watch 5 tem interface e configurações mais simplificadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Watch 5 tem interface e configurações mais simplificadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Watch 5 vem em caixas com 40 mm ou 44 mm de tamanho; o Watch 5 Pro mede 45 mm. Já a bateria, que recebeu um aumento de 13% de autonomia em todos os modelos em relação à linha Watch 4, possui 284 mAh na versão menor do relógio e 410 mAh no de 44 mm. A edição Pro trará uma bateria de 590 mAh que, de acordo com a marca, pode durar até 80 horas de uso contínuo, ou apenas 20 horas se o GPS estiver ligado o tempo todo.

Os medidores presentes nos relógios inteligentes incluem sensor de bioimpedância, sensor de ECG, além da detecção da frequência cardíaca — todos também estavam presentes no modelo anterior. A grande novidade é a medição da temperatura corporal diretamente do contato com a pele.

Entre os incrementos de software, o Galaxy Watch 5 virá com o sistema Wear OS 3, que receberá aplicativos de música SoundCloud e Deezer e permitirá que o Google Maps receba comandos de voz para navegação diretamente pelo microfone do relógio. Além disso, a Samsung promete, finalmente, suporte direto ao Google Assistente, melhor interface para digitação e novos recursos de acessibilidade.

3 de 3 Galaxy Watch 5 Pro tem caixa de titânio e 45 mm de tamanho — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Watch 5 Pro tem caixa de titânio e 45 mm de tamanho — Foto: Divulgação/Samsung

Outro recurso exclusivo do Galaxy Watch 5 Pro é a sua capacidade de fazer o download de rotas em formato GPX, que tende a ser bem aproveitado por quem curte atividades ao ar livre como ciclismo e trilhas, por exemplo. Assim, o usuário poderá seguir com a sua caminhada com navegação completa de ponto a ponto. O modelo está disponível por US$ 449,99 (R$ 2.277).