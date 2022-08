Galaxy Z Flip 4 chega ao Brasil por R$ 6.999; veja também preço do Fold

A Samsung renova a geração de celulares dobráveis no Brasil com o anúncio do Galaxy Z Flip 4 pelo preço sugerido de R$ 6.999 e do Galaxy Z Fold 4 por R$ 12.799. O primeiro repete o formato do icônico V3, da Motorola . Já o segundo tem tamanho de smartphone, mas cresce e vira tablet quando necessário.

As vendas começam em 23 de agosto, de acordo com a Samsung. O lançamento foi feito numa live com a participação da cantora Anitta e da apresentadora Maísa. Ambos são celulares 5G com sistema Android 12 e interface One UI 4, da própria Samsung.

Galaxy Z Flip 4 (R$ 6.999)

Conheça o Galaxy Z Flip 4

Bebendo da fonte do legendário Motorola V3, o Galaxy Z Flip 4 tem o formato que se dobra para ficar pequeno no bolso ou na bolsa. A dobradiça e as bordas estão mais finas do que no antecessor Galaxy Z Flip 3, de 2021. Já a bateria pulou para 3.700 mAh, com promessa de mais tempo longe da tomada.

O Galaxy Z Flip 4 tem tela externa de 1,9 polegada (Super AMOLED) capaz de exibir notificações e widgets com previsão do tempo, agenda e timer, entre outras funções. Já a tela interna (AMOLED Dinâmico 2X), produzida em vidro dobrável, alcança 6,7 polegadas e conta com resolução Full HD+. Nela são exibidos os apps completos de Android.

2 de 6 Galaxy Z Flip 4 na mão: tela externa tem 1,9 polegada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 na mão: tela externa tem 1,9 polegada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3 de 6 Quando aberto, Z Flip 4 tem tela de 6,7 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Quando aberto, Z Flip 4 tem tela de 6,7 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os sul-coreanos seguem na cruzada para provar que a tecnologia de tela flexível é durável, uma das principais desconfianças dos consumidores. Os dois lançamentos de hoje trazem certificação IPX8, indicativo de que podem entrar na água doce por até 30 minutos.

O sistema fotográfico do novo Flip é composto por câmera principal de 12 megapixels e câmera ultra wide de 12 megapixels na traseira, bem como câmera de selfies de 10 megapixels embutida na tela interna.

A ficha técnica do Z Flip 4 inclui processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nanômetros), cuja velocidade chega a 3,19 GHz). O componente tem feito bonito em testes de benchmark. Além dele, há a GPU Adreno 730 e a memória RAM de 8 GB. Em outras palavras, o novo dobrável compacto tem componentes dignos dos melhores smartphones do mercado.

Cabe dizer ainda que a biometria por impressão digital depende de um sensor localizado na lateral do telefone. É um ponto pouco convencional nos dias atuais, já que muitos aparelhos têm sensor de digitais integrado à tela.

Confira os preços:

128 GB: R$ 6.999 (violeta, preto, rosé e azul)

256 GB: R$ 7.499 (violeta, preto, rosé e azul)

Galaxy Z Fold 4 (R$ 12.799)

4 de 6 Dobradiça ficou menor no Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Dobradiça ficou menor no Galaxy Z Fold 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com a proposta oposto à do Flip, o novo Galaxy Z Fold 4 tem o tamanho convencional de um smartphone e cresce para virar um tablet quando o usuário precisa de mais espaço. Trata-se de um dos telefones mais potentes da atualidade, ao menos quando considerados os componentes internos. Ainda são necessários testes para conhecer por completo o modelo.

Falemos das telas. Normalmente o sucessor do Galaxy Z Flip 3 fica dobrado, com destaque para a tela externa de 6,2 polegadas. Ela tem painel AMOLED Dinâmico 2X, resolução HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Nela rodam apps completos de Android.

5 de 6 Fold fechado: 6,2 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Fold fechado: 6,2 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6 de 6 Tela interna do Galaxy Z Fold 4 tem 7,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela interna do Galaxy Z Fold 4 tem 7,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Quando aberto, o novo Z Fold esbanja tela de 7,6 polegadas. Ela tem resolução Full HD+ e se destaca do display interno pela compatibilidade com HDR10+, tecnologia que deixa mais pronunciados as cores e o contraste de imagens.

Já o conjunto de câmeras fica assim:

Principal de 50 megapixels (f/1.8)

Ultra wide de 12 megapixels (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 megapixels (f/2.4) com zoom ótico de 3x

Câmera de selfies/videochamadas interna de 4 megapixels (f/1.8)

Câmera de selfies/videochamadas externa de 10 megapixels (f/2.2)

Dentre as novidades de sistema está uma barra de tarefas quando a tela está aberta. A função lembra bastante aquela vista em computadores com Windows e Macs. A intenção da Samsung é estimular a multitarefa e posicionar o Fold como um aparelho destinado a quem busca produtividade.

Confira os preços: