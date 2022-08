Galaxy Z Flip 4: cores, preços e detalhes vazam antes do lançamento

Caso a cifra se confirme, o Galaxy Z Flip 4 chegaria ao mercado custando 30 euros a mais do que o Galaxy Z Flip 3 , atual smartphone dobrável compacto da fabricante. A próxima geração deve desembarcar no Brasil. No entanto, cores e detalhes técnicos podem variar conforme o país. Além dele, também é esperado o Galaxy Z Fold 4 no evento Unpacked, que será realizado nos Estados Unidos. O TechTudo estará em Nova York para a cobertura completa.

Confira no vídeo abaixo todos os detalhes do Galaxy Z Flip 3

O dispositivo deve vir com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm , em substituição ao Snapdragon 8 Gen 1 . A bateria seria de 3.700 mAh.

Os esboços 3D indicam também que o conjunto duplo de câmeras pode ocupar a mesma posição do modelo anterior, alinhados verticalmente, em cima de uma faixa lateral em preto. O design externo do produto segue com os botões de volume à direita e a bandeja do SIM na parte esquerda do smartphone. Na área inferior devem ficar abrigados a porta USB-C, para recarregar o aparelho, e o alto-falante.