Samsung revela Galaxy Z Flip 4 no Unpacked 2022; saiba o preço

O preço do Z Flip 4 no Brasil é mantido em segredo. A empresa deve revelá-lo em 23 de agosto, durante um evento destinado ao mercado doméstico. Também são anunciados hoje o dobrável Galaxy Z Fold 4, o relógio Galaxy Watch 5 e o fone de ouvido Galaxy Buds 2 Pro.

Conheça o Galaxy Z Flip 4

Rival do Motorola Razr, o Flip da Samsung rapidamente se tornou o formato de celular dobrável mais vendido da gigante sul-coreana. O Galaxy Z Flip 4 segue a fórmula da tela menor (1,9 polegada) para ações rápidas e da tela maior dobrável (6,7 polegadas, com Full HD+ e AMOLED Dinâmico 2X) para tarefas mais complexas.

Uma reclamação antiga dos fãs da linha começou a ser encarada pelos engenheiros da Samsung: a fotografia. Enquanto o Galaxy S22 nada de braçada neste quesito, o Flip enfrentava problemas para produzir boas fotos. Agora, a câmera principal do novo Flip captura 65% mais luz do ambiente, o que se traduz em registros melhores – inclusive em ambientes mais escuros.

2 de 5 Galaxy Z Flip 4 aberto — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 aberto — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O sistema de câmeras fica assim:

Principal (traseira) de 12 megapixels

Ultra wide (traseira) de 12 megapixels

Selfies (frontal) de 10 megapixels (f/2.4)

3 de 5 Traseira do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso Traseira do Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso

Alguns usuários de gerações anteriores do Flip elogiam bastante as selfies feitas com o celular apoiado em praticamente qualquer lugar. O gerente de produtos Renato Citrini, da Samsung Brasil, destaca a chegada da função Flex Camera, que facilita a expressividade e a criatividade dos consumidores – em especial os mais jovens.

Outro avanço importante está na bateria, que passou de 3.300 mAh para 3.700 mAh na nova geração. Alguns usuários do Galaxy Z Flip 3 se queixavam deste quesito. Agora, do ponto de vista técnico, o telefone dobrável está pronto para encarar jornadas mais longas de uso.

4 de 5 Galaxy Z Flip 4: tela interna tem 6,7 polegadas — Foto: Thássius Veloso Galaxy Z Flip 4: tela interna tem 6,7 polegadas — Foto: Thássius Veloso

O Flip 4 tem recarga rápida tanto com quanto sem fio. No método mais tradicional, a promessa é de pular de 0% para 50% em cerca de 30 minutos, de acordo com o material de divulgação da Samsung.

Por fim, o modelo é resistente à água, com direito à certificação IPX8. Isso significa que pode ficar na água por até 30 minutos, à profundidade de 1,5 metros. Toda a estrutura foi reforçada para aguentar pancadas e solavancos. Oficialmente, a marca diz que o Flip 4 pode abrir e fechar cerca de 200 mil vezes. Testes no Galaxy Z Flip 3 mostraram que o número é conversador demais.

De acordo com Citrini, novos materiais estão em uso no Flip 4. O vidro com tratamento Gorilla Glass Victus Plus protege todos os pontos externos do telefone. A estrutura em metal conta com a liga mais resistente já usada pela Samsung. No interior, as camadas que formam a tela trazem espumas amortecedoras para absorver eventuais impactos no vidro flexível.

5 de 5 Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso

O Galaxy Z Flip 4 roda Android 12 e One UI 4.1.1. Alguns aplicativos nativos trazem o Modo Flex, em que as funções ficam divididas nas partes de cima e de baixo da tela quando o telefone está entreaberto (para apoiar na mesa, por exemplo).

São quatro cores principais para o Flip 4: preto, rosê, azul e Bora Purple (uma espécie de violeta). O vice-presidente de relações institucionais da Samsung para a América Latina, Mario Lafitte, explica que o Brasil terá a venda de versões especiais com duas cores no mesmo aparelho. Os modelos com a assinatura Bespoke serão ofertados nas lojas próprias e na loja online da Samsung.