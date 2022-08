Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: o que esperar do Samsung Unpacked

Em maio, o chefão da área de dispositivos móveis da Samsung revelou com exclusividade ao TechTudo que a empresa havia superado as projeções de vendas de smartphones dobráveis. Em artigo recente, o executivo divulgou que a linha vendeu 10 milhões de unidades dos Galaxy Z Flip e Z Fold somente em 2021. Confira nas linhas abaixo o que esperar do evento.

Galaxy Z Flip 4, o celular que se fecha

O Galaxy Z Flip 4 deve chegar ao mercado global em quatro cores – lilás, preto, rosa e azul –, além de oferecer três opções de armazenamento – 128 GB, 256 GB ou 512 GB. Outra expectativa para as especificações do celular é a presença de uma nova bateria 100 mAh maior do que a do modelo atual – o que representaria um salto de 3%.

2 de 4 Galaxy Z Flip 4 deve ser revelado em agosto de 2022 — Foto: Reprodução/OnLeaks Galaxy Z Flip 4 deve ser revelado em agosto de 2022 — Foto: Reprodução/OnLeaks

Nas fotos do Z Flip 4 que começaram a circular na última semana, uma característica que chama atenção é o conjunto triplo na traseira do telefone, que traria uma câmera principal de 50 MP e duas de 12 MP. Já na parte interna, além da presença do processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, a memória RAM deve seguir o padrão de 8 GB em todos os modelos. O preço estimado do smartphone no mercado europeu deve começar em 1.080 euros, cerca de R$ 5.795 em conversão atual.

O lançamento do novo dobrável da Samsung deve, inclusive, brilhar sozinho no mercado global, já que a rival direta Motorola adiou o lançamento do mais recente modelo do Razr. Conhecido popularmente no Brasil graças ao V3, o novo smartphone seria apresentado na semana passada junto com o Motorola X30 Pro.

Galaxy Z Fold 4, o smartphone que vira tablet

Quem também teve muito de suas características reveladas foi o Galaxy Z Fold 4. O celular que vira tablet da Samsung deverá manter a tela interna com 7,6 polegadas e 6,2 polegadas na tela menor. Se os rumores estiverem corretos, apesar de não contar com muitas mudanças no design, o dispositivo poderá ser apresentado nas cores preto, verde, vermelho e bege, além de ganhar uma dobradiça mais discreta.

3 de 4 Galaxy Z Fold 4 da Samsung — Foto: Reprodução/SmartPrix Galaxy Z Fold 4 da Samsung — Foto: Reprodução/SmartPrix

O salto tecnológico ficaria a cargo das câmeras. Enquanto a geração atual, do Galaxy Z Fold 3 , traz na traseira sensores de 12 MP cada, a próxima geração deve contar com uma câmera principal de 50 MP, um sensor de 10 MP com lente teleobjetiva e zoom ótico de 3x, e uma câmera ultra wide de 12 MP.

O conjunto fotográfico deve ser o mesmo utilizado no Galaxy S22 , lançado no início deste ano. Informações de bastidores revelam que a Samsung deve repetir os detalhes das câmeras de selfie das partes interna e externa, com 4 MP e 10 MP, respectivamente. Porém, a sul-coreana pode surpreender e trocar o sensor interno por uma lente de 16 MP.

Na bateria, o próximo telefone dobrável também parece apresentar carregamento mais rápido, mesmo usando o carregador de 25W. Rumores indicam que o Galaxy Z Fold 4 pode ir de 0 até 50% de carga em apenas 30 minutos. A geração atual do celular carrega até 33% em meia hora. O carro-chefe da Samsung também deve vir com processador Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB de RAM como padrão em modelos com 256 GB, 512 GB ou 1TB de armazenamento.

Galaxy Unpacked: quarta às 10h

4 de 4 Convite da Samsung para o Galaxy Unpacked 2022 — Foto: Divulgação/Samsung Convite da Samsung para o Galaxy Unpacked 2022 — Foto: Divulgação/Samsung

O Samsung Unpacked acontecerá no próximo dia 10 de agosto, e será transmitido a partir das 10h (horário de Brasília) nos canais oficiais da Samsung. Normalmente a fabricante começa a transmissão um pouco antes para repercutir a expectativa dos clientes.