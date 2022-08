Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3: o que muda nos dobráveis Samsung

A nova geração do Galaxy foi lançada com o preço sugerido de US$ 999 nos Estados Unidos. Tal valor representa R$ 5.050 pelo câmbio do dia em conversão direta e sem impostos. O custo do aparelho no mercado brasileiro ainda não foi revelado, e a empresa deve divulgá-lo em 23 de agosto, durante um evento destinado ao mercado doméstico. Já o Galaxy Z Flip 3 pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 5.399 — redução de R$ 1.600 em relação ao preço de lançamento (R$ 6.999).

Tela e design

Por conta do formato dobrável, as duas versões do Galaxy Z Flip possuem duas telas. O display externo conta com painel Super AMOLED de 1,9″, feito para que o usuário aplique alguns comandos mais simples e consiga visualizar as notificações do aparelho. As telas dobráveis dos dois modelos apresentam 6,7 polegadas. Ambas trazem alta definição, excelente construção e revestimento Gorilla Glass Victus Plus, o mais poderoso da Corning Glass.

Ao desdobrar os dois Galaxy, tem-se o display principal em resolução Full HD+ em Dynamic AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização de 120 Hz. Esse tempo de resposta tende a garantir maior fluidez, principalmente para o público que vai jogar frequentemente ou assistir à sua série favorita.

Em relação ao design, os dobráveis apresentam um estética elegante, embora contem com as bordas mais grossas. No visual, o Z Flip 4 parece mais compacto. Além disso, vale mencionar que, para iniciar o aparelho, o leitor de impressão digital encontra-se na lateral do dispositivo. Em relação às cores, o Flip 4 traz quatro opções: preto, rosê, azul e roxo. O modelo anterior, por sua vez, está disponível à venda também em quatro opções de tonalidade: creme, verde, violeta e preto.

Um dos objetivos da Samsung é oferecer aos usuários a possibilidade de economizar espaço na bolsa ou na mochila, por exemplo. Para carregar o smartphone no bolso, o novo modelo possui 17 mm de espessura, um pouco mais grosso do que a geração anterior, que tinha 16 mm.

Câmeras dos Galaxy Z Flip

O arranjo fotográfico do Galaxy Z Flip traz recursos para que o usuário use as câmeras com o smartphone dobrado, semidobrado ou aberto. Nos dois aparelhos, são três câmeras no total, distribuídas da seguinte forma:

Câmera principal (traseira): 12 MP (f/1.8)

Ultra wide (traseira): 12 MP (f/2.2)

Selfies (frontal): 10 MP (f/2.4)

Apesar de compartilharem os mesmos números, o conjunto fotográfico mudou bastante na nova versão. Inclusive, a fotografia era um dos pontos de reclamação dos dobráveis da Samsung. A câmera principal do Galaxy Z Flip 4 consegue capturar 65% mais luz, o que significa um avanço importante diante do antecessor.

As câmeras traseiras são dispostas na vertical e contam com recursos de captura como Modo Flex — para fotos tiradas com as mãos livres. Quando o smartphone está fechado, o usuário pode usar o Quick Shot, apertando o botão de volume na lateral do aparelho, que mostrará uma pré-visualização da imagem na tela externa. A nova versão do Galaxy ainda conta com a função FlexCam, que facilita a expressividade e a criatividade dos consumidores. Já as gravações de vídeo são em 4K.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Galaxy Z Flip 4 apresenta o mais recente processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Plus Gen 1 de oito núcleos, que atinge velocidade máxima de até 2,3 GHz. O chip é considerado de alto desempenho e o smartphone trabalha com placa de vídeo Adreno 730 em conjunto com 8 GB de memória RAM.

O Galaxy Z Flip 3 conta com o processador Qualcomm Snapdragon 888 5G de oito núcleos, que atinge velocidade máxima de até 2,2 GHz. Com essas especificações, o esperado é que o dispositivo tenha bom desempenho em aplicativos de edição de fotos e vídeos. O smartphone ainda traz a placa de vídeo Adreno 660 e 8 GB de memória RAM.

Enquanto o Z Flip 3 conta com armazenamento de 128 GB ou 256 GB, o novo modelo ainda chega na versão de 512 GB. Os dois aparelhos, no entanto, não possuem slot para cartão de memória microSD, impossibilitando a expansão do espaço para armazenar dados.

Bateria dos celulares Galaxy Z Flip

A bateria é o ponto mais frágil da versão de 2021 do Z Flip. Com apenas 3.300 mAh, o Galaxy Z Flip 3 poderá ser levado ao carregador algumas vezes ao longo do dia, dependendo da intensidade de uso do aparelho. Essa capacidade, inclusive, está abaixo de celulares intermediários. Com isso, a Samsung resolveu aumentar a potência do Z Flip 4 significativamente para 3.700 mAh, indicativo de que o aparelho terá mais autonomia.

Vale mencionar que permanecem as funções de recarga rápida (com e sem fio), bem como a possibilidade de ativar o Wireless PowerShare — a chamada recarga reversa, que reabastece outros aparelhos próximos apenas com contato entre eles. A fabricante promete carregamento de 0% para 50% em cerca de 30 minutos no novo modelo.

Versão do sistema

O Galaxy Z Flip 4 sai de fábrica com o Android 12, a mais recente versão do sistema operacional do Google junto com a interface One UI 4.1.1, desenvolvida pela sul-coreana. Ele permite usar recursos como gravação de tela, captura de tela rolável, notificações em formato de bolha e maior proteção de dados.

Recursos adicionais

Quanto aos recursos, os smartphones da Samsung contam com sensor de impressão digital na lateral para desbloqueio rápido. Além disso, o dispositivo é compatível também com Samsung Pay, realizando pagamento por aproximação com a tecnologia NFC. Ele ainda apresentam Wi-Fi 5 (802.11 ac) e Bluetooth 5.1. O áudio é surround, com tecnologia Dolby Atmos.

A linha Z Flip da fabricante coreana é compatível com internet 5G. Com isso, os celulares estão preparados a para a conexão do futuro, que está em fase de implementação no Brasil. A expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente.

Os modelos são resistente à água, com direito a certificação IPX8. Isso significa que podem ficar na água por até 30 minutos e a uma profundidade de 1,5 m. Em relação ao modelo anterior, toda a estrutura do Z Flip 4 foi reforçada para aguentar pancadas.

Preço dos celulares Samsung Galaxy Z Flip

Lançado no Brasil em setembro de 2021, o Galaxy Z Flip 3, chegou ao Brasil custando a partir de R$ 6.999. Atualmente, o celular dobrável pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 5.399 — redução de R$ 1.600.

Já o Galaxy Z Flip 4 foi revelado recentemente no evento Unpacked 2022. Para o mercado americano, o smartphone dobrável custa US$ 999, o que dá R$ 5.050 em conversão direta, sem impostos. O preço oficial no Brasil, contudo, será revelado em 23 de agosto.

Ficha técnica: Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3 Especificações Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 3 Lançamento agosto de 2022 setembro de 2021 Preço de lançamento US$ 999 (cerca de R$ 5.050 pelo câmbio do dia) a partir de R$ 6.999 Preço atual US$ 999 (ainda não foi divulgado o preço oficial no Brasil) a partir de R$ 4.620 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2640 x 1080 pixels) Full HD+ (2640 x 1080 pixels) Processador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 5G Memória RAM 8 GB 8 GB Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 512 GB 128 GB ou 256 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira Principal de 12 MP e ultra wide de 12 MP Principal de 12 MP e ultra wide de 12 MP Câmera frontal 10 MP 10 MP Bateria 3.700 mAh 3.300 mAh Sistema Operacional Android 12 Android 12 Dimensões e peso desdobrado –165,2 x 73,6 x 6,9 mm; dobrado – 84,9 x 71,9 x 15,9 - 17,1 mm desdobrado –166 x 72,2 x 6,9 mm; dobrado – 86,4 x 72,2 x 16 mm Cores disponíveis preto, rosê, azul e Bora Purple (uma espécie de violeta) creme verde, violeta e preto

