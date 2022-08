Galaxy Z Fold 4: o que esperar do celular que cresce e vira tablet

O smartphone chegará para substituir o Galaxy Z Fold 3. O atual carro-chefe da sul-coreana desembarcou no Brasil em outubro de 2021 pelo preço sugerido de R$ 12.799. Hoje em dia ele sai por R$ 11.830 na Amazon, uma queda de mais de R$ 960.

Confira o lançamento do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4 deve apresentar design tradicional

Se os rumores estiverem corretos, o time de designers da Samsung levou a sério o ditado “em time que está ganhando não se mexe”. Segundo informações de bastidores, o Galaxy Z Fold 4 manterá a tela interna com 7,6 polegadas e 6,2 polegadas na tela menor. A tecnologia dos dois displays seria o AMOLED, com resolução QXGA+ na externa e HD+ na interna e taxa de atualização de 120Hz. A câmera frontal seguiria sob a tela.

2 de 4 Galaxy Z Fold 4 da Samsung deve manter design da geração anterior — Foto: Reprodução/SmartPrix Galaxy Z Fold 4 da Samsung deve manter design da geração anterior — Foto: Reprodução/SmartPrix

O sensor de impressão digital deverá permanecer na lateral do aparelho, integrado ao botão liga/desliga. Mesmo que a compatibilidade com a S Pen continue, nos esboços 3D não dá para ver nenhum slot embutido para a caneta.

As mudanças devem se concentrar nas câmeras, que devem ganhar um design mais parecido com as do Galaxy S22 Ultra. Outro provável ponto interessante estaria nas cores: além de preto e verde, o Galaxy Z Fold 4 teria opções com vermelho e bege e na dobradiça, que deve ficar mais discreta.

Câmeras do Galaxy Z Fold 4

A grande diferença deverá ser observada no conjunto de câmeras do Z Fold 4. Enquanto Galaxy Z Fold 3 traz lentes de 12 MP cada, a próxima geração deve contar com uma câmera principal de 50 MP, um sensor de 10 MP com lente teleobjetiva e zoom ótico de 3x e uma câmera ultra wide de 12 MP. O conjunto fotográfico deve ser o mesmo utilizado no Galaxy S22 , lançado no início deste ano.

3 de 4 S Pen no Galaxy Z Fold 3 — Foto: Divulgação/Samsung S Pen no Galaxy Z Fold 3 — Foto: Divulgação/Samsung

Rumores indicam que a Samsung deve repetir os detalhes das câmeras de selfie das partes interna e externa. Isso significa que o Z Fold 4 traria a câmera frontal externa com 10 MP e a interna com apenas 4 MP. Porém, ainda há a possibilidade de que o sensor interno dê um salto para 16 MP.

Supostas especificações e bateria do Galaxy Z Fold 4

Na parte interna do Galaxy Z Fold 4 deverá reinar a nova versão mais potente do processador Snapdragon 8 Gen 1, o 8 Plus Gen 1. Vazamentos apontam que o telefone terá 12 GB de RAM como padrão em modelos com 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Uma variante com 1 TB pode aparecer, então é bom preparar o bolso caso você esteja procurando um modelo do celular com mais espaço para suas fotos e vídeos.

4 de 4 Galaxy Z Fold 4 da Samsung — Foto: Reprodução/SmartPrix Galaxy Z Fold 4 da Samsung — Foto: Reprodução/SmartPrix

O que também não deve sofrer grandes mudanças é a bateria do celular dobrável. O Fold 4 terá a mesma bateria de 4.400 mAh que acompanha a geração atual da Samsung e a expectativa é que o smartphone seja compatível com carregamento rápido de 25W e carregamento sem fio.

Galaxy Unpacked

Até o momento, a Samsung não confirmou nenhuma dessas informações. O evento digital Galaxy Unpacked acontecerá no dia 10 de agosto e será transmitido a partir das 10h00 (horário de Brasília) nos canais oficiais da Samsung.