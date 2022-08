Gamescom 2022: agenda, horários, como assistir e o que esperar

A Gamescom 2022, a maior feira de jogos da Europa, acontece de 23 a 28 de agosto em Colônia, na Alemanha, em um formato híbrido. Além de contar com atrações presenciais, o evento tem várias apresentações digitais que servem de palco para anúncios de publicadoras como Xbox, SEGA , Warner Bros . Games, entre outras. A principal atração é a Opening Night Live, apresentada pelo jornalista Geoff Keighley, do The Game Awards , e que promete pelo menos 30 revelações ao longo de duas horas de transmissão.

Embora algumas surpresas estejam reservadas, jogos como Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy e The Outlast Trials já tiveram presença confirmada e devem receber novidades. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz todos os detalhes para você acompanhar a Gamescom 2022 ao vivo e o que esperar do evento. Confira:

Agenda da Gamescom 2022

A Opening Night Live é o evento de abertura da Gamescom e já é uma tradição da feira. No ano passado, a transmissão trouxe novidades de jogos como Horizon: Forbidden West, Death Stranding Director's Cut, The King of Fighters XV, Cult of the Lamb e mais. Será possível acompanhar os principais anúncios na terça-feira (23), às 15h no horário de Brasília. Já na quarta-feira (24), no mesmo horário, o Games Radar realiza uma nova edição do Future Games Show, com vários jogos multiplataforma.

A Microsoft também terá um estande na feira com transmissões ao vivo, onde promete entrevistas com desenvolvedores e gameplay exclusivas de jogos da Xbox Game Studios e de parceiros third-party ao longo do dia. Alguns dos nomes confirmados são Lies of P, o novo soulslike do Pinóquio, A Plague Tale: Requiem e Minecraft Legends. Por fim, na sexta-feira (26), uma apresentação totalmente dedicada a jogos independentes acontece a partir das 12h30 (horário de Brasília). Veja a agenda completa:

Como assistir à Gamescom 2022?

Cada atração da Gamescom será transmitida em canais diferentes este ano. A Opening Night Live e o Awesome Indies Show são uma exceção e poderão ser assistidos no canal oficial do evento na Twitch (https://www.twitch.tv/gamescom) e YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHo_GVNoKNqfJx6zUGRd6YQ).

Por sua vez, o Future Games Show é promovido pelo site Games Radar, que seguirá a tradição e fará a livestream através dos seus canais oficiais na Twitch (https://www.twitch.tv/gamesradar) e YouTube (https://www.youtube.com/gamesradar). Já o estande do Xbox será transmitido pelos canais da marca, também na Twitch (https://www.twitch.tv/xbox) e YouTube (https://www.youtube.com/c/xbox).

O que esperar?

De acordo com a organização do evento, mais de 30 jogos devem marcar presença na cerimônia de abertura deste ano, incluindo algumas surpresas. Alguns desses títulos já começaram a ser confirmados de antemão, com destaque para Sonic Frontiers, que deve receber uma data de lançamento, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, The Callisto Protocol e The Outlast Trials, novo jogo multiplayer da famosa série de terror. Várias publicadoras devem marcar presença, incluindo Bandai Namco, HoYoverse (miHoYo), Ubisoft, Team17, 505 Games, Raw Fury, entre outras.

Já no campo da especulação, há grandes chances de Dead Island 2 voltar aos holofotes após mais de uma década desde o seu anúncio original. O jogo acabou sendo alvo de um vazamento na Amazon nesta quinta-feira (18), que acabou revelando arte de capa, imagens de gameplay e até mesmo uma suposta previsão de lançamento para 3 de fevereiro de 2023. A Gamescom é o palco mais provável para que essas informações sejam reveladas oficialmente.

Muitos fãs têm expectativas para que a Microsoft dê novas informações sobre jogos revelados em junho, especialmente agora que a Bethesda está sob seu guarda-chuvas. No entanto, é muito improvável que a companhia dê novos detalhes de jogos como Starfield ou Senua's Saga: Hellblade II. Em vez disso, ela deve focar em títulos como Minecraft Legends, A Plague Tale: Requiem, Age of Empires 4, entre outros.