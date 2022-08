Dead Island 2, Lies of P e mais: veja primeiras novidades da Gamescom 2022

A Gamescom 2022 começa nesta terça-feira (23) e traz mais detalhes sobre jogos que chegarão nos próximos meses. Apresentada por Geoff Keighley, host do The Game Awards , a cerimônia de abertura do evento pode ser acompanhada pelo canal oficial do evento na Twitch e no YouTube . No primeiro dia já foram apresentados games inéditos, caso de The Lords of the Fallen, Lies of P e Dead Island 2 , que teve até gameplay revelada.

Também foi possível ver mais detalhes de jogos já aguardados, como Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy e The Callisto Protocol. Confira, a seguir, todas as informações sobre os jogos da Gamescom 2022.

Hogwarts Legacy é um dos jogos confirmados previamente para a cerimômia de abertura do evento

Everywhere

O primeiro game apresentado no evento traz uma estética futurista e trazendo um mundo, com diferentes biomas e tipos de gameplay. Entre as opções apresentadas estão corrida de carros, combate em terceira pessoa, entre outros pontos. Ao que parece, trata-se de um título focado em multiplayer, com a proposta de "novo mundo". Ainda não há previsão de lançamento ou mesmo imagens reais de gameplay, portanto, mais novidades devem chegar em breve.

Dune Awakening

As empresas Fuvcom e Legendary anunciaram Dune Awakening, um novo MMO de sobrevivência em mundo aberto inspirado na série multimídia de Frank Herbert. A revelação não contou com cenas de gameplay, mas sim com um teaser pré-renderizado que mostra os perigos do mundo desértico de Arrakis, que será agora compartilhado por milhares de jogadores ao mesmo tempo.

A página oficial no Steam já está disponível para adicionar o jogo à lista de desejos e revela, também, que já é possível se inscrever para um teste Beta. Ainda não há informações sobre quando ele será realizado, no entanto.

Dune Awakening é outra novidade da Gamescom; jogo será um MMO de sobrevivência baseado no filme

The Callisto Protocol

Um dos nomes confirmados para o evento, The Callisto Protocol é um survival-horror que traz tiro em terceira pessoa e exploração. O game teve mais imagens de gameplay reveladas, mostrando outros detalhes de combate, além da interação com o ambiente. O título coloca o usuário em cenários escuros e com muitos obstáculos, além de inimigos monstruosos e duelos violentos.

Outro aspecto que chama atenção são as cenas de morte do personagem principal, que são bastante impactantes e não seguem sempre um mesmo padrão. O jogo chega no dia 2 de dezembro de 2022 para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, além de PC, e fica disponível no "day one" para assinantes do Xbox Game Pass.

The Callisto Protocol é um dos títulos que chegam ainda em 2022

The Lords of the Fallen

O game traz uma estética medieval e fantasiosa que lembra títulos souls-like e remete a Senhor dos Anéis, mas teve Mother, do Danzig, ecoando durante um duelo para contrastar. Ainda sem imagens reais de gameplay, o título apontou para um estilo de exploração e combate em terceira pessoa. The Lords of the Fallen será lançado em 2023 para Xbox Series X/S e PlayStation 5 (PS5).

Hogwarts Legacy

O game, que se passa no mundo de Harry Potter, mas alguns anos antes do nascimento do "garoto que sobreviveu", teve seu lançamento adiado para 10 de fevereiro de 2023, ganhando mais um trailer durante a Gamescom. O vídeo mostrou alguns inimigos, cenários e personagens que estarão presentes do título, além de um pacote de itens que ficará disponível para quem comprar na pré-venda, a partir de 25 de agosto. Hogwarts Legacy chega para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, além de PC.

Hogwarts Legacy teve mais imagens reveladas, com novos adversários e a data de lançamento mais recente: 10 de fevereiro de 2023

New Tales from the Borderlands

O novo game da franquia chega já em 21 de outubro de 2022 com mais personagens e novas opções de armas. O título, que deve trazer uma gameplay de mundo aberto, tem gráficos com aspecto de desenho em 3D e combate em terceira pessoa, seguindo a proposta dos games anteriores.

Dying Light 2 Stay Human: Blood Ties

A DLC do jogo de luta em primeira pessoa foi mais um revelado no evento, com imagens de gameplay e detalhes da história por trás, que apresenta uma nova espécie de humanos. O jogo mistura combate físico em arenas contra diversos adversários com aspectos de magia e algumas armas que podem ajudar o usuário. Seu lançamento está previso para 13 de outubro de 2022.

Sonic Frontiers

O jogo do porco-espinho, bastante aguardado pela comunidade gamer mundo afora, foi outro a ter mais detalhes apresentados. Dinâmicas de combate, com alguns chefes e imagens de cinematics, apareceram pela primeira vez, assim como a data de lançamento do jogo: 2 de novembro de 2022. O título da SEGA vem para consoles PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, além de PC.

Sonic Frontiers é aposta ambiciosa da SEGA e traz mundo aberto para exploração

Goat Simulator 3

O simulador de cabras chega no dia 17 de novembro de 2022, com gráficos renovados em relação ao game original, mas mantendo a gameplay de destruição e caos causado pelos animais de fazenda. O título fica disponível para a nova geração de consoles PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, além de PC.

Moonbreaker

O novo jogo da Unknown World, desenvolvedora de Subnautica e outros títulos de exploração, aposta em uma espécie de game de tabuleiro, com combates em turnos e diferentes personagens. O jogo vai permitir customizar suas peças, que trazem humanos, máquinas, monstros, entre outros, além de montar sua própria "equipe". Moonbreaker vai trazer também minigames, em um gênero bem diferente do esperado se comparado ao título mais famoso do estúdio. O game estará em early access a partir de 29 de setembro no PC, via Steam.

Moonbreaker tem proposta diferente de Subnautica, título mais conhecido do estúdio

Lies of P

O título, que terá estilo souls-like, também ganhou mais detalhes durante a Gamescom, e fará parte do Xbox Game Pass já a partir do dia do lançamento. O título traz uma estética steampunk com combate corpo a corpo e exploração, além de adversários de diferentes níveis e gráficos de qualidade. O jogo chega em 2023 para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mas ainda não tem uma data específica.

Lies of P será um game souls-like com estética steampunk com lançamento previsto para 2023

Stranded Alien Dawn

O novo jogo de exploração traz uma colonização humana em um novo mundo, apresentando gráficos impressionantes no vídeo de revelação, apesar de cenas de gameplay baseados no jogo alpha. O jogo aponta para uma jogatina focada em construção e defesa de território. Stranded Alien Dawn terá early access no Steam já em outubro de 2022, via Steam.

Atlas Fallen

Outro game revelado em primeira mão na Gamescom traz dois personagens, aparentemente ambos jogáveis, com combates corpo a corpo contra monstros gigantes em um cenário arenoso e pós apocalíptico. O título chega em 2023 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC.

Atlas Fallen chega em 2023

Hardspace Shipbreaker

O jogo, que simula a força G do espaço em missões que envolvem o conserto de naves, docking e outras atividades envolvendo exploração espacial em locais de gravidade zero, chega já em 20 de setembro para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S. O game impressiona pelos cenários e também pela jogabilidade, que deve ser diferente de outros games do tipo.

The Expanse: A Telltale Series

Esse é mais um jogo de exploração espacial, trazendo gravidade zero, exploração em terceira pessoa e combates corpo a corpo ou à distância. O game traz uma pegada de terror em estações espaciais e chega no verão de 2023 (hemisfério norte), portanto, meados de julho.

The Expanse foi mais um lançamento com temática espacial revelado durante a Gamescom

Scars Above

Seguindo a tendência de diversos jogos revelados na Gamescom, Scars Above é outro game de exploração e tiro em terceira pessoa que se passa em uma aventura alienígena, trazendo combate com monstros, cenários com diferentes biomas, entre outros aspectos.

A história traz um objeto extraterrestre sobre o nosso planeta, e depois um ambiente desconhecido que precisa ser desbravado para responder algumas perguntas. O título vem para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, mas ainda não tem data de lançamento prevista.

Where the Winds Meet

O game foi apresentado com gráficos incríveis, algumas imagens de gameplay que apontam para combates de espada que exigem estratégia, trazendo uma pegada entre Nioh e Ghost of Tsushima, mas com base na cultura chinesa. O título tem cenários bastante bonitos e deve trazer bastante exploração. Por enquanto, ainda não há informações sobre plataformas compatíveis e data de lançamento.

Where the Winds Meet tem cenários lindos, gameplay de combate estratégico e exploração, além de diversos aspectos da cultura chinesa

Darktide: Warhammer 40.000

O jogo, parte da franquia Warhammer, se passa na cidade futurista de Tetium, que pode ser explorada pelo usuário na pele de diversas classes, com avatares totalmente customizáveis. O game pode ser jogado em moto coop ou solo, misturando FPS e combate corpo-a-corpo. Seu lançamento está previsto para 30 de novembro de 2022, chegando para PC via Steam.

Crossfire Babylon

O jogo é um exclusivo de consoles Xbox One e Xbox Series X/S, ficando disponível também no Xbox Game Pass. O título traz proposta FPS que lembra Battlefield, com exércitos atuais e em cenários de guerra com diversos jogadores ao mesmo tempo. O jogo já está disponível para baixar nos serviços da Microsoft.

A franquia de terror vai ganhar mais um capítulo, e teve novos detalhes apresentados durante a Gamescom. O trailer trouxe cinematics com cenas violentas envolvendo testes psicológicos e físicos com humanos, entre eles o próprio personagem controlado pelo usuário.

As cenas envolvem tortura, perseguição, "estudos" e outras atividades macabras em uma espécie de laboratório. Vale lembrar que o game terá proposta coop pela primeira vez na franquia. O jogo terá um beta aberto a partir de 28 de outubro, indo até dia 1 de novembro no Steam.

The Outlast Trials traz gameplay coop, diversos métodos de tortura contra os usuários e perseguição clássica da franquia

Dead Island 2

Um dos jogos aguardados para a abertura da Gamescom, Dead Island 2 teve suas primeiras imagens reveladas, trazendo Jacob, um de seis personagens jogáveis. No vídeo, que se passa em Los Angeles, o personagem vai ao mercado e, no caminho, mata diversos zumbis de forma bastante sangrenta, apontando para uma gameplay violenta e com bastante exploração.

O jogo chegará em 3 de fevereiro de 2023 para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Epic Games Store. Além do anúncio, o título teve imagens de gameplay reveladas, com visão em primeira pessoa, algumas interações com humanos e bastante brutalidade contra zumbis.