Globo libera Globoplay no Amazon Fire TV Stick

O anúncio de hoje marca um novo momento da relação entre Globo e Amazon. A diretora de Globoplay e produtos digitais audiovisuais da Globo, Teresa Penna, diz em nota que a parceria amplia o acesso dos consumidores aos conteúdos disponíveis no Globoplay. “Ela permite que o público acompanhe toda programação da TV Globo, de entretenimento, jornalismo e esportes, além de conteúdos exclusivos da plataforma, com maior comodidade e conforto”, afirma a executiva.

“A Amazon sempre busca melhorar a oferta de serviços e funcionalidades que seus produtos oferecem a seus clientes”, diz Jacques Benain, gerente geral para dispositivos Amazon no Brasil, também em nota divulgada à imprensa. “O catálogo do Globoplay tem um grande valor para a cultura brasileira e estamos felizes em ter mais essa opção a clientes do Fire TV aqui no Brasil.”