Gods Will Fall e Portal 2 serão os jogos grátis do Xbox em setembro

Gods Will Fall e Portal 2 estão entre os jogos da Games with Gold para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Durante todo o mês de setembro usuários poderão baixar Gods Will Fall, um jogo de ação onde um grupo de guerreiros tenta enfrentar os deuses que dominaram a humanidade por milênios. Cada personagem possui armas e habilidades diferentes para experimentar. Entre 16 de setembro e 15 de outubro estará disponível Double Kick Heroes, um jogo que mistura tiro e heavy metal conforme um grupo de heróis viaja em seu carro "Gundillac" e luta contra zumbis pelo caminho, completo com um modo para relaxar e um modo rogue.

A partir de 1º de setembro até o dia 15 estará disponível Thrillville, um game onde usuários podem criar seu próprio parque de diversões. Além de fornecer atrações para seus visitantes, o jogador também pode se divertir com amigos em minigames como kart e mini-golfe. Por último, a partir do dia 16 até o final do mês estará disponível Portal 2, sequência do aclamado game de quebra-cabeça da Valve que introduz mais ferramentas do que os portais do jogo original, sem deixar de lado o humor sombrio.