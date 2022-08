GoldenEye 007 faz 25 anos: relembre 6 curiosidades do FPS para Nintendo 64

GoldenEye 007 foi um dos jogos mais marcantes do Nintendo 64, lançado em agosto de 1997. Celebrando 25 anos nesta quinta-feira (25), o game ainda é lembrado por muitos jogadores como um dos melhores FPS de todos os tempos. Desenvolvido pela Rare , conhecida pela série Donkey Kong Country, em parceria com a Nintendo, o título teve várias reviravoltas durante o seu desenvolvimento e quase se tornou um jogo muito diferente do que conhecemos.

Inspirado pelo filme 007 Contra GoldenEye, de 1995, o jogo só chegou às lojas dois anos depois, trazendo fases extras que não apareceram no longa e gadgets clássicos vistos em outras produções da saga de James Bond. Ao todo, GoldenEye 007 vendeu mais de 8 milhões de cópias e se tornou um dos títulos mais vendidos do Nintendo 64. Confira a seguir seis curiosidades e fatos marcantes sobre GoldenEye 007.

1. Golden Gun

Uma das armas mais icônicas do jogo era proveniente de outro filme de James Bond, 007 Contra o Homem com a pistola de Ouro (The Man with the Golden Gun), de 1974. A pistola feita de ouro era a combinação de três itens dourados: um maço de cigarros, um isqueiro e uma caneta, capaz de matar qualquer jogador com apenas um tiro. A arma era utilizada em uma fase secreta e em um modo especial no multiplayer no qual o desafio era encontra a Golden Gun e conseguir mantê-la, já que todos os outros jogadores tentariam tomá-la do usuário.

2. 'Modo Cabeção'

Para jogadores dispostos a quebrar recordes em GoldenEye 007, o game trazia uma série de cheats que podiam ser desbloqueados no jogo ao completar suas fases sob certas condições. Entre eles havia alguns úteis, como munição infinita, e outros mais divertidos, como disparos de paintball.

Um dos mais fáceis e mais engraçados de se desbloquear, no entanto, era o DK Mode, ou apenas "Cabeção" como ficou conhecido. Neste modo, todos os personagens ficavam com cabeças gigantes, tanto na campanha quanto no multiplayer. Eles também ganhavam longos braços, já que o "DK" era uma referência às proporções do gorila Donkey Kong, franquia na qual a Rare também trabalhou.

3. Quase foi um jogo em trilhos

O desenvolvimento de GoldenEye começou muito antes do Nintendo 64 entrar em cena, com planos da Rare produzir um game de ação 2D do agente secreto para o Super Nintendo, uma ideia que não durou muito tempo. Ao passar para o 3D, a ideia era desenvolver um game de tiro sobre trilhos, inspirado por títulos como a série Virtua Cop, da Sega. Após terminar as primeiras fases sobre trilhos, os desenvolvedores experimentaram como seria se o jogador pudesse se mover e logo perceberam que seria melhor transformar o game em um FPS.

4. Multiplayer foi adicionado de última hora

Um dos elementos mais aclamados do jogo atualmente, seu modo multiplayer em tela dividida não foi pensado para o jogo até os meses finais. Durante o final do desenvolvimento, a Nintendo considerou desistir de lançar o game, uma vez que ele apresentava muito bugs e já estava bastante atrasado, cancelando o financiamento para a Rare. Durante esses meses finais sem apoio financeiro, a produtora continuou a desenvolver o jogo e inseriu o modo multiplayer nas últimas seis semanas, ao mesmo tempo em que convencia a Nintendo a manter o lançamento.

5. Teria outros atores como James Bond

Além de Pierce Brosnan, que interpretou James Bond em 007 contra GoldenEye, o game originalmente traria vários outros atores que interpretaram o agente secreto como personagens jogáveis. Entre eles, Sean Connery, Roger Moore e Timothy Dalton, com modelos em 3D correspondentes. Na tela de seleção de arquivos, cada pasta representaria um ator. No entanto, a Rare não possuía os direitos de imagem dos atores e teve que cancelar a ideia. As fotos dos atores ainda existem nos arquivos do jogo e podem ser vistas com o uso de modificações.

6. Remake em 2022?

Alguns rumores apontam que, neste aniversário de 25 anos, um remake de GoldenEye 007 seria anunciado para Xbox, já que, atualmente, a produtora Rare faz parte dos estúdios da Microsoft. Uma lista de Conquistas para a Xbox Live chegou a ser encontrada no site oficial da empresa, praticamente confirmando a existência do game.