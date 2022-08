Google é a big tech que mais rastreia dados pessoais; Apple é a quinta

O Google é a big tech (nome dado às grandes empresas de tecnologia) que mais rastreia dados pessoais dos usuários. Os dados, revelados na segunda-feira (22), são de um estudo feito pelo site especializado StockApps.com , que analisou a coleta feita por algumas das principais gigantes de tecnologia no mundo. De acordo com a pesquisa, o Google acessaria cerca de 39 tipos de informações de cada usuário - como, por exemplo, histórico de navegação, e-mails enviados através do Gmail e vídeos assistidos no YouTube . O principal objetivo para isso, segundo o que foi divulgado, seria gerar publicidade personalizada.

Google é a empresa de tecnologia que mais coleta dados dos usuários

O segundo lugar do ranking ficaria com o Twitter, que coleta aproximadamente 24 dados de cada usuário, e é seguido da Amazon, com 23. O Facebook, por sua vez, acessa 14 tipos de informações pessoais, enquanto a Apple aparece em último na lista, com 12. A pesquisa não especificou quais dados são coletados e armazenados por cada uma dessas big tech, mas é possível que a maioria sejam informações cedidas pelos próprios usuários - como endereço de e-mail e nome, por exemplo.

Um ponto positivo sobre a gigante da maçã é que, além de ser a que coleta menos informações, a Apple desenvolveu também uma função que diminui o rastreio feito por apps terceiros: o App Tracking Transparency. O recurso, lançado em 2021, faz parte da política anti-rastreamento da empresa e impede que os aplicativos acessem suas informações sem permissão, enviando pop-ups de alerta aos usuários toda vez que um novo app é instalado. Mas vale lembrar que, para isso acontecer, é necessário selecionar a opção "Pedir para o app não rastrear", que aparece na tela ao abrir um aplicativo pela primeira vez.

Cinco principais empresas digitais e número de dados que coletam de cada usuário, segundo pesquisa recente da StockApps

Embora coletem uma boa quantidade de dados, as empresas não costumam fazer isso sem consentimento do usuário. Isso acontece porque, ao utilizar algum serviço, é preciso antes de tudo concordar com os termos de uso deles. Nesses documentos, as companhias - incluindo o Google - explicam a quais informações têm acesso quando você utiliza os seus produtos, e, ao aceitar, você concorda com a coleta feita. O lado bom é que, na gigante de buscas, existem maneiras de reduzir a quantidade de dados mantidos sobre você.

No Google, é possível, por exemplo, acessar as páginas de transparência de cada um dos serviços - como o histórico de navegação do Chrome, por exemplo - e deletar as informações que não quiser compartilhar. Os históricos de compras a partir do Gmail e registros de visualizações no YouTube também podem ser excluídos, assim como as localizações e buscas realizadas na plataforma. Com isso, a empresa terá acesso apenas aos dados que você deixar optar por deixar disponíveis.

Além disso, caso deseje apagar tudo aquilo que o Google sabe sobre você, o passo a passo também é muito simples: basta abrir o endereço "https://myactivity.google.com/myactivity" (sem aspas) pelo navegador e tocar em “Excluir atividade por”, no menu localizado à esquerda da tela. Dentro da seção “Excluir atividade”, selecione “Todo o período” e, em seguida, marque “Selecionar tudo”. Confirme a ação tocando em “Próxima”. Por fim, selecione “Excluir” para que todas as atividades registradas à conta do Google sejam apagadas.

Embora esses passos estejam disponíveis, é preciso lembrar que o ideal é atentar às políticas de privacidade de cada serviço que você utilize. Caso não concorde com algum ponto, é válido buscar produtos alternativos. No caso de buscadores, por exemplo, há o DuckDuckGo, enquanto, no caso do Twitter, é possível recorrer ao Mastodon. Além disso, caso não queira manter seus dados compartilhados com essas plataformas, uma boa opção é entrar em contato com o suporte e solicitar a exclusão completa da sua conta.

