Google lança ferramenta que pode mudar o jeito como apps funcionam; saiba

Neste primeiro momento, o Google liberou o preview do Cross Device SDK apenas para celulares e tablets com o sistema da empresa. Outros tipos de dispositivos Android , assim como outros sistemas operacionais, serão contemplados futuramente. Os principais possíveis impactos da novidade estão no funcionamento de apps, que ganharão mais possibilidades de compartilhamento entre plataformas.

Outra alteração está no estabelecimento de conexões seguras. Com o Cross Device SDK, os desenvolvedores podem habilitar o compartilhamento bidirecional de dados criptografados e de baixa latência entre dispositivos autorizados. Isso agilizaria a comunicação entre os apps sem perdas na segurança, de acordo com o que foi divulgado pelo Google.

No que chama de "experiências comunitárias", a gigante menciona a capacidade de enviar um trajeto do Google Maps no seu celular diretamente para o GPS do carro do seu amigo. Outro exemplo é a possibilidade de criar um grupo de amigos dentro do próprio app de delivery de comida, de maneira que cada pessoa possa indicar o que deseja sem ter que pegar no celular de quem está fazendo o pedido.