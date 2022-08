Google Maps pode ter capturado imagem de avião caindo? Entenda o caso

De acordo com as autoridades australianas, o registro provavelmente se trata de uma falha no software de satélite do Google Maps. “Parece haver um fenômeno chamado 'imagens fantasmas' e pode ser que [a imagem] seja isso”, explicou a Segurança da Aviação Civil da Austrália ao site Cairns Post. Além disso, segundo explicado pelo serviço nacional de segurança de transporte no país, o Australian Transport Safety Bureau, não há jato de passageiros desaparecido no momento.