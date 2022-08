GTA 6: Take Two afirma que jogo está bem encaminhado e será referência

Os comentários de Zenick sobre GTA 6 foram breves, sem maiores detalhes sobre o aguardado jogo, apenas que se tornará um novo padrão de referência "como a série tem feito com todos os seus principais lançamentos". Recentemente, rumores reportados pelo jornalista Jason Schreier da Bloomberg indicaram que o jogo terá algumas novidades inéditas como sua primeira protagonista feminina, uma mulher latina, em uma versão moderna da cidade de Vice City. Por enquanto o jogo não tem data de lançamento, com estimativas para 2024 ou 2025 segundo insiders da indústria.

O capítulo mais recente da série, GTA 5, ganhou um empurrão pelo lançamento de sua versão para consoles de nova geração PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, com aproximadamente cinco milhões de unidades vendidas nos últimos três meses. Segundo a Take Two Interactive, houve um aumento de 40% em jogadores dos novos consoles no modo multiplayer GTA Online. O serviço por assinatura GTA+ também continuou a crescer com 49% mais assinantes que no período anterior à pandemia.